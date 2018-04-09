性功能障碍或是帕金森病早期信号

医学指导/广州市第一人民医院神经内科副主任医师李蒙燕

帕金森病是如今中老年人群中发病率较高的一种，很多人都知道手脚震颤、运动迟缓、冻结步态等是它的症状。但你知道吗？除了这些典型症状外，便秘、嗅觉障碍、睡眠障碍等非运动症状也是它的信号，其中最容易被忽视的就是性功能障碍。近期研究发现，在中青年(35~55岁)帕金森病患者中，性功能障碍高发，尤以年轻男性更明显。专家提醒，帕金森病早期误诊率高达15%~24%，留意性功能障碍、便秘等非典型症状有助于早期发现疾病，及时治疗。

中青年有性功能障碍排查下帕金森

帕金森病是一种常见的中老年神经系统退行性疾病，我国65岁以上人群总体患病率约为千分之十七，患病率随年龄增长而升高。其症状表现为起步缓慢、走路拖步、手抖、表情呆滞、说话吃力、肌无力等，严重者生活不能自理，给家庭和社会带来了沉重的负担。

广州市第一人民医院神经内科副主任医师李蒙燕介绍，帕金森病的高危因素首先是高龄，因为这是一种神经退行性疾病，但也有年轻人发病，“我接诊过的最年轻的患者是25岁，年轻人发病多数是基因方面问题。”其次是有帕金森病家族史者，另外某些特殊职业，如经常跟重金属、农药等有毒物质接触的人比较容易患病。最后就是脑外伤，脑部受到重创容易诱发疾病，拳王阿里就是个典型的例子。

她介绍，帕金森病患者除了有肢体震颤等典型症状外，还有一些非运动症状，最常见的是消化道症状，还有睡眠、情绪、嗅觉障碍等非运动症状，其中最容易被忽视的是性功能障碍。由于帕金森病主要累及55岁以上的老年人，长期以来对中青年患者(35~55岁)的性功能状况研究较少。但近期的研究发现在这部分患者中同样高发性功能障碍，并且年轻男性尤为明显（女性患者可能羞于启齿，不会主动向医生诉求）。帕金森病通常伴有自主神经功能的异常，而自主神经对于包括生殖器官在内的盆腔脏器的血管、肌肉的舒缩等具有支配作用，而当自主神经出现功能损害时，通常出现阳痿、直肠膀胱功能失调、尿失禁等；帕金森病自身的运动症状如肢体颤抖、肌肉僵硬等也会影响性功能。

李蒙燕提醒说，当然很多原因都可以导致性功能障碍，但还是建议中青年患者如果同时出现动作迟缓、震颤应排查一下帕金森病。

容易误诊 误诊率高达24%

老张在65岁那年发现自己经常手不自觉地抖动、走路缓慢，刚开始以为是“老年病”，没当回事儿。后来渐渐出现了迈不开步、说话吃力等症状，老张才重视起来，先后跑了多家医院，辗转多个科室，找到了帕金森病专科门诊，才被确诊为帕金森病，然而这时病情已经发展了2年，错过了早期治疗时间。

研究表明，帕金森病早期误诊率高达15%~24%。由于帕金森病的早期症状如手抖、动作缓慢、僵硬等，往往被误认为是老年人的正常现象，没有引起足够的重视，从而导致就诊率低。再者，由于帕金森病表现多样，容易与颈椎病、中风、老年痴呆症等混淆，大部分非专科医生无法正确诊断帕金森病，导致疾病误诊率非常高。其实，若能早期发现并及时进行规范治疗，可明显减轻症状、预防并减少远期运动并发症，让患者过上趋于正常人的生活。

治疗：要把目光放长远

帕金森病的治疗原则是对帕金森病的运动症状和非运动症状采用全面综合治疗，其中药物治疗是首选，且是整个治疗过程中的主要治疗手段。帕金森病的治疗目标除了缓解现有症状外，更需要把目光放长远，选择既可以控制运动症状又能预防或延缓运动并发症发生的药物。根据2014《中国帕金森病治疗指南（第三版）》，针对早发型帕金森病患者的病程初期，可以将非麦角类多巴胺受体激动剂作为治疗首选药物。

李蒙燕介绍，一般在药物治疗一段时间后，大部分患者都会面临“蜜月期”问题，即患者在治疗的前几年服用较小剂量的左旋多巴类药物可以获得比较满意和持续的疗效，但随着治疗时间变长，剂量增加尤其是当大于等于400毫克/天后，患者就会容易出现不能控制的症状波动、开关现象、异动症、冻结步态等运动并发症。面对运动并发症，需要尽快复诊，调整联合用药治疗方案。比如“症状波动”调整的方案可以有多选，可以增加每次的左旋多巴的剂量或服药的次数，也可以添加非麦角类多巴胺受体激动剂，既可以强效控制震颤等运动症状，又可以降低运动并发症风险及减轻症状。

提醒：要注意药物的相互作用

现在很多中老年人患有多种疾病，需要同时服用多种药物。李蒙燕提醒，治疗帕金森病时，最好把之前的药物带给帕金森病专科医生看，让医生来指导用药，以避免药物之间的相互作用。

比如，高血压患者需要服用降压药，但是如果加用帕金森药物后，可能会引起低血压，甚至出现体位性低血压，导致晕厥摔倒等事故，此时要找帕金森病专科医生对高血压药物进行适当的减停。另外，也禁用α肾上腺能神经阻断剂，例如含利血平成分的降压药及某些神经安定类药物，因为药物之间的拮抗作用会使帕金森药物的药效降低。另外帕金森病患者在服药期间，应严格掌握胃肠动力药的不必要的合用，例如吗丁啉，以防止此类药物阻断多巴胺的功能，促进胃排空，降低药物的吸收率。（记者冯冯）