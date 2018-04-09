迄今最综合癌症基因组图出炉

美国科学家在探究癌症的基因根源方面取得重要成果。据美国圣路易斯华盛顿大学官网近日消息，来自该校医学院等机构的科学家完成了对1.1万个肿瘤（涵盖33种癌症）的基因测序和分析工作，得到的迄今最综合癌症基因组图谱（TCGA）详述了引发癌症的基因突变。最新研究为提高癌症疗法的疗效和研发新药物提供了路线图，预示着癌症治疗将出现重大突破。

TCGA是同类项目中规模最大的。在新研究中，华盛顿大学肿瘤学系计算生物学主任丁莉教授领导的团队共确定了约300个驱动肿瘤生长的基因，且值得注意的是，其中一半以上肿瘤携带的基因突变可被现有疗法治疗。

丁莉在接受科技日报记者专访时表示：“对1万多个肿瘤进行深入分析后，我们现在详细知道，驱动癌症的遗传变异以及随着年龄增长而累积的遗传错误如何增加患癌风险，这是我们对33种主要癌症类型背后的遗传因素进行深入分析后得出的首个明确结论。”

美国国立卫生研究院（NIH）院长弗兰西斯·科林斯指出，最新分析让癌症研究人员可以更深刻地理解肿瘤如何、在何处以及为什么会在人体内产生，从而使更好的临床试验和未来治疗成为可能。

丁莉补充说：“新分析表明，癌症的遗传错误会产生特定的分子特征，此前被认作不同疾病的人体不同部位的肿瘤在分子层面具有相似性，这一点可用于指导治疗。现在，我们可以使用癌症的分子特征揪出致癌细胞。”

丁莉进一步解释称，例如，鳞状细胞癌可出现在肺、膀胱、子宫颈以及头颈部的一些肿瘤中。在传统方法中，这些不同部位的癌症被作为完全不同的疾病进行治疗，但通过研究它们的分子特征，我们现在知道这些癌症是密切相关的。

TCGA于2005年启动，由美国国立癌症研究所和国立人类基因组研究所资助，旨在探究癌症的遗传基础。最新研究系列结果于4月5日发表在《细胞》旗下的一系列刊物上。（记者刘霞）