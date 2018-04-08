清华举办脑起搏器论坛 聚焦帕金森病治疗难题

人民网4月8日电 4月11日是“世界帕金森日”，据了解，在我国，50岁以上的人群当中，帕金森病的发病率为1%。目前我国正逐渐进入老龄化社会，老人的数量在逐步增加，发生帕金森病这一神经退行性疾病的人也渐渐增多。这种疾病会让患者逐渐丧失自主行动能力，给患者本身和整个家庭带来巨大的经济负担和心理负担，已成为一种社会问题。如何正确的认知和治疗疾病，就成为了所有帕金森患者和家属共同关心的问题。

为大力普及帕金森病相关知识、为患者搭建接触权威专家平台以及呼吁全社会对帕金森病人群的重视，神经调控技术国家工程实验室每年联合全国各大三甲医院，开展“清华脑起搏器论坛”活动。活动已成功举办六届，是我国帕金森病医学进展的重要科普阵地。

部分帕金森病患者论坛现场合影

4月7日，在第七届清华脑起搏器论坛上，清华大学神经调控技术国家工程实验室领导、多家知名医院神经科专家与来自全国的数百名帕金森病患者齐聚一堂，共同探讨了帕金森病治疗的发展方向。神经调控技术国家工程实验室李路明教授、郝红伟教授、北京天坛医院功能神经外科张建国主任、山东大学齐鲁医院神经内科刘艺鸣主任、中国人民解放军总医院功能神经科徐欣医生、清华大学玉泉医院神经调控中心马羽医生等参加了本次论坛。

本届活动主题为“爱人如己，无忧20”，展现了清华大学神经调控技术国家工程实验室秉承“爱人如己”精神，不断取得技术突破，并完善患者服务体系，成功实现了提供脑起搏器20年质保服务，极大程度上解决了患者手术的后顾之忧。据李路明教授介绍，由清华大学研制的“脑起搏器”在全国150家医院植入脑起搏器近万例次，2016年清华脑起搏器拿到欧盟CE认证， 2017年成功实现走出国门，在数个国家开拓了市场，并率先在全球范围内实现了远程程控，使患者在基层医院就能享受到专家的治疗服务。