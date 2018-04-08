清明节不仅是我国传统的祭祀节日，也是二十四节气之一。《历书》载：“春分后十五日，斗指丁，为清明，时万物皆洁齐而清明，盖时当气清景明，万物皆显，因此得名。”清明正值仲春与暮春之交，自然界草长莺飞，一派欣欣向荣的景象。唐山市中医医院治未病科中医师邸彪介绍，春季万物生长，机体也是如此。清明作为一个重要的养生节气该如何养生呢？

饮食宜温

清明节又称“寒食节”，在我国有些地方还保留着清明禁火吃冷食的习惯。但其实在清明时节，凡是耗损或阻碍阳气的行为都应该予以避免。清明饮食宜温，可多进食时令蔬菜、水果，如荠菜、菠菜等，对身体有好处。

情绪戒悲怒

清明节是对亲人寄托哀思的传统节日，失去至亲的人们往往选择在这一天到亲人坟前上香祷祝，献上鲜花，以寄托对先人的怀念。然而触景伤情，很容易产生不良情绪。在此提醒，患有心脑血管疾病的患者扫墓时一定要注意稳定情绪，不要悲伤过度，身旁最好有亲人陪伴，带上常用药品或急救药品，以避免突发疾病。

同时，体内肝气随着春日渐深而愈盛，在清明之际达到最旺。由于木生火，如果暴怒易致肝气过旺而引起心火亢盛。其次，肝气过旺会对脾胃产生不良影响，妨碍食物正常消化吸收，从而引发各种疾病。所以，保持心态平和在清明时节养生显得尤为重要。

运动不宜过

清明节期间还是踏青出游的好时间，举家老小一起外出，可以疏通冬日的气血积郁，让精神压力得以缓解，使心胸开阔、心情愉悦，能使人体阳气增强。需要提醒的是，清明节踏青时不宜运动量过大。老年人的心率应控制在105次/分以内。中青年人相对参数适当放宽。患有心脑血管疾病的人更要注意运动量的减少。

另外，清明时节正是花粉传播的时期，花粉飘浮在空中，被人吸入体内后，常出现鼻塞、流涕、打喷嚏、鼻腔以及全身发痒等症状。因此，建议患有急性病、身体弱或过敏体质的人群，要尽量少去踏青，避免直接接触各类容易诱发过敏症状的植物。春练对于年轻朋友而言可能更为简单易行，但对于中老年人而言春练更要科学合理、有针对性，建议选择一些慢走、太极拳、练五禽戏、八段锦等。

不妨喝点菊花茶

清明前后，不妨喝一些菊花茶。中医认为，菊花能疏风清热，有平肝、预防感冒、降低血压等作用。现代药理研究认为，菊花有扩张冠状动脉、增强心肌收缩力、改善心肌缺血的功用。菊花可与桑葚同泡茶喝，桑葚有养血柔肝、益肾润肺的作用，可以收到肝肺同养的效果。但是，一定要注意的是，久服、过服菊花疏泄太过反倒伤肝，因此饮用菊花茶也要适量。（史爱华）