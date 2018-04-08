甲状腺被誉为人体的“生命之火”，不但可以调节人体的体温变化，而且也影响着人体的生长发育。甲减，即甲状腺功能减退症的简称，是由于甲状腺激素缺乏，机体代谢活动下降所引起的全身性代谢减低综合征。近年来，我国甲减发病率有明显上升趋势，发病率已经高达6.5%，并呈现出多发病率与年轻化的趋势。中医认为，甲减属于“虚劳”“虚损”，如伴有浮肿、小儿发育延迟、心悸等则称“水肿”“肤胀”“五迟”“心悸”。中医认为，阳虚为甲减之根本。在早诊断、早用药、定期复查的基础上，合理应用中医传统“春夏养阳”养生思想，通过起居、饮食、情志、运动等养生方法，以固护脾肾阳气来预防甲减加重或复发的有效措施。

起居有时，顺时养阳

中医认为，甲减的主要病机为先天不足以及后天失养，造成脾肾阳气不足、脏腑功能衰减所致。春夏应是阳气增长、旺盛的季节，但甲减患者因为黏多糖等在组织和皮肤中堆积，自觉肌肉和关节疼痛和肿胀不适，表现为“懒”“胖”“弱”等不适；甲状腺激素分泌异常致使骨代谢障碍、骨量减少，导致骨转化减慢，进而引起骨质疏松。对此，甲减患者应于春季节早点起床，进行低强度的运动锻炼，同时应尽量多接受阳光的沐浴。可酌情选择轻柔舒缓的有氧运动，如甩手、捶背、散步、太极拳等锻炼方法，以缓解“春困”“夏乏”不适，预防和改善骨质疏松。

春分时节，气温回升很快，但是还是会出现倒春寒的情况。甲减患者比一般的人更容易怕冷受寒感冒，除了及时调整甲状腺激素的替代剂量，更应当注意天气变化。正如《寿亲养老新书》所说“早春宜保暖，衣服宜渐减；不可顿减，使人受寒”。甲减患者起床、出门时间可安排在太阳出来以后，血中肾上腺皮质激素含量逐渐升高，头脑灵活，反应机敏，可以应付工作、生活的需要。

饮食宜温，顺时助阳

甲减时患者小肠黏膜更新速度减慢，消化液分泌不足，酶活力下降，白蛋白数量下降，故应多食一些蛋白质含量高的食物。唐代孙思邈在《千金方》提出“当春之时，食宜省酸增甘，以养脾气”，因此春季要预防多食酸性食物致使脾胃气虚或脾胃阳虚，而影响甲减患者的病情控制。甲减患者在春季应多吃一些味甘、性平，稍温且富含蛋白质、糖类、维生素和矿物质的食物，如瘦肉、蛋类、牛奶、蜂蜜、新鲜蔬菜和水果等以养脾助阳。合并高脂血症的甲减患者应少吃高脂肪、高胆固醇食品，以免加剧脂代谢紊乱。甲减患者饮食应以温为佳，不宜过热，同时不可过食寒凉之品，如凉茶、冷饮、瓜果等，以防内伤脾阳，造成病情复发或加重。根据需要可以适当食用一些温性水果，如桂圆、葡萄、芒果、火龙果等。

舒缓情志，顺时平衡

甲减患者需要常年服药，心理压力较大。部分甲减患者，因为未能及时就医，或缺少养生保健指导，常表现情绪低落烦躁、生闷气、焦虑等症状，最终可引发抑郁症，甚至损害大脑机能，严重者可出现痴呆，甚至昏睡等。

研究表明，甲减通过影响海马区脑内源神经因子来实现对抑郁、焦虑症状的双向调节。因此，应该顺应季节变化采用适宜的调神方法，勿使情志过极，伤及脾肾阳气。春季属木，与肝脏相应。肝主疏泄，在志为怒，恶抑郁而喜调达。故春季调神，既要力戒暴怒，避免不良的精神刺激，以利阳气之生发。夏属火，气候炎热，人体极易感受精神刺激。嵇康《养生论》说：“宜调息静心，常如冰雪在心，炎热亦于吾心少减，不可以热为热，更生热矣。”秋冬季节，北方草木凋零，日照时间渐短，当黑夜来临时，大脑松果体的褪黑激素分泌增强，直接影响甲减患者的情绪，尤其中老年女性甲减患者常见表情呆滞、精神迟钝、记忆力减退、听觉迟钝以及寡言少语等不适。此时，在精神调养上要做到《四气调神大论》所说“使志若伏若匿，若有私意，若己有得”，控制情志活动，多晒太阳，保持心态平和，遇事含而不露，避免烦扰，使体内阳气得以潜藏，有利于来春的阳气萌生。尤其在抑郁、 焦虑等不良情绪症状明显时段，适当晒太阳可使人的心情明朗起来，同时对治疗和预防甲减骨质疏松具有辅助作用。（呼兴华 邓沂）