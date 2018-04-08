智能母婴室2年内覆盖1000个商场、社区、机场（车站）

人民网北京4月8日电 公共场所母婴室找不到、形同虚设，母乳喂养缺乏社会基础设施支持，这些哺乳期妈妈最关心的问题，在今年有望借助多元化社会力量的参与，得到破解。

近日，天猫和高德地图在北京联合举办“构建智能化母婴健康服务研讨会”。天猫宣布，首批计划在今明年内，配合政府规划，动员社会力量，在北京、上海、杭州等城市，新建、改造1000家真正满足母婴出行和健康服务需求的智能化母婴室。

2016年11月，原国家卫计委等10部门曾出台《关于加快推进母婴设施建设的指导意见》，对公共场所母婴室的配置，列出了推荐标准。

基于母婴消费者的现实需求，天猫智能母婴室规划建设在北京、上海、杭州等城市的商场、机场／火车站、公园／旅游景点，以及母婴流量较大的社区卫生服务中心。在满足母婴室基本标准上，还添置了可按照宝宝体感随时调节温度、湿度的智能空调，可以声控的灯光和哺乳室门帘开关，以及呵护母婴健康的应急用品云货架。没带尿不湿？宝宝湿巾用完了？意外溢奶？妈妈只需拿出手机，扫描二维码，即可一分钱获取一份自己和宝宝必须的母婴用品，便捷舒适，免除尴尬。