无论是蒸的还是烤的，红薯都能带来特别好的味觉和嗅觉体验。虽然常吃，但你对这种食物真的了解吗?

红薯是维生素C高手。《中国食物成分表》中的数据显示，每100克红薯维生素C含量为26毫克，高于大多数的根茎、鲜豆和茄果类蔬菜，如白萝卜为21毫克、茄子为5毫克。因此，要想补充维生素C，常吃红薯是个不错的选择。

颜色不同，营养特长也不同。黄心红薯中的胡萝卜素含量要高一些，对保护视力更有益处;白心红薯的粗纤维含量高，含糖量比黄心高出4%~5%，口感更甜;紫心红薯硒和花青素含量较高，是名副其实的抗氧化高手。

烤红薯里的致癌物有限，可以放心吃。烤红薯致癌物多的说法一直在民间流传。事实上，烘烤产生致癌物，主要是淀粉类经过140℃以上高温加热产生的丙烯酰胺类物质，蛋白质焦糊产生的杂环胺类，以及脂肪高温下产生的苯并芘类。然而，红薯几乎没有脂肪，蛋白质也很少，并且多采用炭火间接烘烤，所达到的温度有限，因此正常烤红薯不易产生大量致癌物。如果烤红薯表面有褐色黏黏的东西，也不用担心。这是红薯里面的糖在高温下被浓缩，发生焦糖化反应的结果，对人体没有毒性。

吃红薯要减少主食。红薯含的碳水化合物和能量与等量米饭几乎相当，因此吃红薯就要减少吃主食的量，以免热量超标。

肠胃差，少吃红薯;胃酸多，别空腹吃。肠胃功能比较弱的人，吃过多红薯易刺激胃酸大量分泌，引起腹部不适。把红薯与大米一起煮粥喝，能有效缓解腹胀等不适感。胃溃疡、胃酸过多的人不要空腹吃红薯，以免加重病情。▲