常规体检筛查卵巢癌，没必要

防范疾病，筛查先行。然而，美国预防服务工作组却唱了一出反调：不建议在健康体检时，女性进行卵巢癌筛查，因为综合来看，筛查弊大于利。

日前，他们在顶级医学杂志《美国医学会杂志》上发表了该声明，并给出了相应理由——基于研究分析，筛查不仅不能降低卵巢癌死亡率，筛查中的假阳性结果，反而给患者带来不必要的手术，以及相关的术后并发症。

对于这一声明，浙江省肿瘤医院妇瘤外科病区主任张平主任医师表示赞同，“我国临床医生也从不鼓励健康人群进行卵巢癌筛查”。

对此，她给出了更为详尽的分析。

首先，卵巢癌的发病率低。据2012年全球流行病学调查，卵巢癌的发病率为5.4/10万。也就是说，100万人中仅54个卵巢癌患者，筛查发现的几率很低。其次，卵巢癌病情发展迅速。去年，浙江省肿瘤医院接诊到新发卵巢癌病例近400例，多数患者起病一个月左右，就被诊断为晚期卵巢癌。

张平主任说，很多人明明做过体检，结果正常，但过了半年或几个月却查出卵巢癌。因此，筛查结果并无多大价值。

前不久，她接诊到一位50多岁的大姐，两个月前还穿着紧身裙跳广场舞，就诊时却腹胀如怀孕八个月的孕妇。“她年初刚做过体检，卵巢一切正常，才隔了两个月，却突然查出卵巢癌并出现整个腹盆腔多处转移”。

另外，卵巢癌筛查（CA125肿瘤指标与经阴道超声检查单独或联合应用），其结果有较高的假阳性，并不能达到早期诊断卵巢癌并降低其死亡率的目的。

张平主任说，很多情况会使CA125指标升高，比如妇科良性肿瘤、炎症、子宫内膜异位症、子宫腺肌症等，而非卵巢癌。如果仅凭肿瘤标志物CA125上升及卵巢增大就怀疑是卵巢癌，容易导致不必要的手术探查，甚至于发生手术并发症。“这会给患者带来沉重的生理和心理压力”。

引发不必要的治疗伤害，正是美国预防服务工作组所强调的，这一观点有研究项目作为参照和支持的。

曾有一项大规模的研究，对78216名年龄在55岁和74岁之间的女性进行11年-13年的长期跟踪，其中一半人接受卵巢癌筛查，另一半不接受。

研究显示，两组研究对象的卵巢癌死亡率基本相同。而且，在接受筛查的女性中，有将近10%（即3285名女性）的人出现假阳性结果，其中1080人在手术完成后，发现手术并无必要，一部分人还出现了至少一种严重并发症，像血栓、感染或其他器官受到手术损伤。（记者 郑琪）