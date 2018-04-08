春季这些传染病  孕妇要当心！

为何傅林林患甲流，病情发展如此迅速，甚至要体外膜氧合（ECMO）？

邵逸夫医院呼吸科副主任吴晓虹主任医师说，孕妇抵抗力较弱，本身就是高危人群，加上怀孕之后免疫系统及血流也有变化，情况很容易加重，出现各种并发症。

“今年冬春这一波甲流，我们连续接诊了十多位孕产妇甲流患者，其中一位怀孕28周，因本身有严重的甲亢，孩子保住了，但大人还是走掉了。”

在很多人印象中，流感只是一场比较糟糕的感冒而已，尤其是孕产妇，本身用药、治疗上存在各种局限，就想着尽量熬一熬。其实，这是非常不正确的。

吴晓红做了个比喻，如果把孕产妇比作一个堤坝，那么，流感就像是一场洪水，可能把堤坝冲垮，也会暴露出堤坝自身存在的问题。

提前预防、及时发现、尽早治疗，在医生指导下用药，成为她强调的观点，“防范流感，也要注意平时的生活习惯，不要让千里之堤溃于蚁穴。比如房间通风，少去人群聚集的公共场合，清淡饮食，保证充足的休息”。

钱报记者从浙江卫生计生委官网上了解到，今年2月份，我省接诊到35867例流感患者，风疹、流行性腮腺炎、其他感染型腹泻总计也达上万例。

现在进入春季之后，其他春季传染病也活跃起来，孕产妇要当心，尤其是妊娠早期8周的人群。除了流感，还有哪些重点防范的传染病？可参考以下内容。

1.风疹

风疹是一种急性呼吸道传染病，通过飞沫传播，也可通过人与人之间的接触传播。孕产妇感染后，会出现发热、出疹子等症状，可导致胎儿畸形、早产或者死亡。

预防：准备怀孕的女性，可在怀孕前3个月接种风疹疫苗。

2.水痘

水痘是一种常见的急性传染病，孕产妇“中招”之后，也会传染给胎儿，可能导致胎儿畸形。水痘在发病前的一两天到皮疹干燥结痂期间，都具有传染性。

预防：避免与有过水痘或带状疱疹感染的任何人发生接触。

3. 戊型肝炎

感染戊型肝炎的孕妇死亡率达两到四成，流产几率也会增高。戊型肝炎与吃密不可分，各种肉类和海鲜处理得不干净，很容易招惹上戊肝病毒。感染之后，会出现疲惫、腹泻等不适症状,不少人误以为自己是胃肠炎。

预防：一饱口福的同时做好个人卫生，勤洗手，避免不洁饮食。