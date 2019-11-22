卫健委：10月全国共报告法定传染病597610例

人民网北京11月22日电（王国菁）11月20日，国家卫健委官网发布了《2019年10月全国法定传染病疫情概况》的通知。

通知显示，2019年10月（2019年10月1日0时至10月31日24时），全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定传染病597610例，死亡2147人。其中，甲类传染病无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告，其余21种乙类传染病共报告发病291746例，死亡2145人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及痢疾，占乙类传染病报告病例总数的92%。

同期，丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病305864例，死亡2人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒，占丙类传染病报告病例总数的91％。

附：2019年10月全国法定传染病疫情概况

注：发病数与死亡数按照终审日期进行统计；*：病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计；**：通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据；***：自2019年5月1日起“结核性胸膜炎”归入肺结核分类统计，不再报告到“其他法定管理以及重点监测传染病”中。