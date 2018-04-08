正确食用奶粉可预防阪崎肠杆菌

荷兰一婴幼儿配方乳粉生产企业在自检中发现使用了一批疑似受到阪崎肠杆菌污染的乳清粉，令不少海淘奶粉的家长紧张不已。昨天，北京市疾控中心营养与食品卫生所专家表示，阪崎肠杆菌是一种条件致病菌，其实并不可怕，家长正确配制和处理婴儿配方奶粉即可有效预防。

阪崎肠杆菌是人和动物肠道内的正常菌群之一，可在一定条件下对人和动物致病，属于条件致病菌。由于婴儿胃酸pH值高于成人，对细菌的杀伤作用不够强且血脑屏障也尚未发育完全，因此阪崎肠杆菌最容易袭击1岁以下，特别是早产、低出生体重、免疫力低下的婴幼儿。多数患儿感染后临床症状轻微且不典型，易被忽略。新生儿可表现为精神萎靡、拒乳、黄疸加重等症状，严重者可引起坏死性小肠结肠炎、败血症、脑膜炎等，造成神经系统的后遗症或死亡。

“阪崎肠杆菌是一种条件致病菌，其实并不可怕。”市疾控中心相关专家提醒广大家长，正确配制和处理婴儿配方奶粉可有效预防阪崎肠杆菌。具体来说，婴儿在6月龄之前应尽可能完全母乳喂养；冲调奶粉前应对所有用于喂哺及冲调乳粉的器具及双手进行彻底地清洁和消毒；如果食用婴儿配方奶粉应使用超过70℃的热水冲调奶粉，并在冲调后2小时内尽快喂哺。需要强调的是，配方奶在喂食前应冷却到人体温度；预先冲调的奶粉要快速冷却后放在5℃以下的冰箱内保存不超过24小时，且再次喂食前须重新加热；对于早产儿、体重低或免疫力低的婴儿，应使用商业无菌的液态婴儿配方奶。