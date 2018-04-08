脑梗有先兆 黄金救治时间6小时

脑梗塞的黄金救治时间是发病后六小时内。日前，广东三九脑科医院诊治了一位生产后第二天突发脑梗的患者，因送院及时，该名新妈妈入院后只用了不到一个半小时就顺利取栓，转危为安。医生提醒，如果出现面肌及肢体无力或麻木、口角歪斜、言语不清、视物模糊、头痛头晕等症状时，很可能就是脑梗塞的前兆。一旦发现，应尽早送医，及时治疗对挽救生命和降低致残率十分关键。

今年35岁的小梅于9年前产下长子，3月13日，在佛山一家医院剖宫产下次子。产后，家人并未发现小梅有什么异常。3月14日下午3时多，小梅起床时，突然感觉头痛、左侧肢体无力，继而意识模糊，一度昏迷。

小梅被紧急送往当地一家综合医院，急查磁共振提示“右侧大面积脑梗、右侧大脑中动脉闭塞”。当地医院建议立即送往广州的医院治疗。当天傍晚6时30分，小梅被送到广东三九脑科医院。

“由于患者刚做完剖宫产手术不久，静脉溶栓很可能会导致产后大出血，因此我们只能采取支架取栓的方式，为其清除血栓。”广东三九脑科医院神经内一科主任王展航介绍，患者来院后半小时内完成了术前检查和评估，当晚7时，患者被送入介入手术室进行全脑血管造影及右侧颈内动脉支架取栓等抢救治疗。7时50分，取栓完毕，血管造影显示，之前栓塞的血管已经通畅。

王展航表示，脑梗塞的黄金救治时间是发病后6小时内。该患者发病后到医院约3小时，在取栓时间窗内。从入院检查到成功取栓，只用了不到一个半小时。及时送医及快速抢救为患者的治疗与预后争取了宝贵的时间。

王展航介绍，产褥期的女性，血液处于高凝状态，容易引起血栓形成，继而可能导致脑梗、心梗、肺栓塞等。他特别提醒，如果出现面肌及肢体无力或麻木、口角歪斜、言语不清、视物模糊、头痛头晕等症状时，很可能就是脑梗塞的前兆。一旦发现，应尽早送医，及时治疗对挽救生命和降低致残率十分关键。（记者梁超仪 通讯员胡誉怀）