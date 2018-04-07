又到过敏性鼻炎横行的时候了 喷嚏停不下来这样做！

指导专家：

朱 丽，北京大学第三医院耳鼻咽喉科副主任

鲍诗平，北京宣武医院耳鼻喉科副主任

春暖花开的时节，幺幺已经在朋友圈赏了一圈花，不少朋友咨询最近没感冒但是喷嚏不止是怎么回事。春天来了，喷嚏、鼻涕不止，很可能是过敏了。

为什么你会得过敏性鼻炎?

过敏性鼻炎典型症状是鼻塞、鼻痒、打喷嚏、流清水样鼻涕。如果出现这些症状要当心是鼻炎了，别当成感冒来治了。

据北京同仁医院张罗教授带领的教育部鼻病研究创新团队调查发现，我国患过敏性鼻炎的发病人口已超过2亿，北京地区则超过400万人患病。

过敏性鼻炎是机体的免疫功能出现异常了，这个异常集中表达在鼻黏膜上，跟遗传基因有关系，跟环境也有关系，因此要避免反复多次的暴露和吸入外界过敏原。

怎么判断过敏原？

过敏性鼻炎患者只有接触过敏原才会发病，生活中多加注意是可以避免过敏原的。

当症状比较明显时看周围的环境和物体，如果每次发作都与一固定物质和环境有关，可能它就是过敏原。

1、如果出差到外地没有过敏症状而在本地却有，那么本地和外地的环境区别就可能是过敏原。

2、如果上床准备睡觉时出现症状，那么过敏原可能与床上用品甚至床的材料有关。

出现以上的情况，应尽快到医院进行检查，可以做过敏源试验。一般多采用皮肤试验(划痕、皮内及接触法等)就可以对包括花粉、尘螨等很多种物质进行相关测试。

目前常见的过敏源大致有：

1、吸入性过敏源：

如室内、外尘埃、尘螨、真菌、动物皮毛、羽毛、棉花絮等，引起常年性发作;植物花粉引起多为季节性发作。

2、食物性过敏源：

如鱼虾、鸡蛋、牛奶、面粉、花生、大豆等。特别是某些药品，如磺胺类药物、奎宁、抗生素等均可致病。

3、接触物：

如化妆品、汽油、油漆、酒精等。

其 他：

可能是某些细菌及其毒素、物理因素(如冷热变化，温度不调)、内分泌失调或体液酸碱平衡失调等病因均可致病。

两个穴位调理过敏鼻炎

【迎香穴】

中医认为，迎香穴具有宣肺解表、疏散风邪、通利鼻窍的作用，按压此穴可治疗过敏性鼻炎、急慢性鼻炎、鼻息肉等出现鼻痒、喷嚏、流清涕、鼻塞等病症。

位置：在面部鼻翼外缘中点旁，鼻唇沟中。

方法：可沿鼻唇沟来回擦动，感觉局部发热。然后用手指按在迎香穴上揉动，有明显的酸、麻、胀、痛感觉则可，保持数秒后可放松轻柔。如此反复操作，每次按压3-5分钟。

【风池穴】

风池穴有疏散头风、利五官七窍作用，按压此穴可以帮助调节人体的免疫力，缓解外感风邪所致的感冒、发热、鼻塞、流涕等症。

位置：在后脑的枕骨之下，胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处。

方法：两手的大拇指按压轻揉双侧风池穴，垂直上下推压，力度以能产生明显酸胀感为宜。每次按压5-10分钟。