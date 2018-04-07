闻伴侣的“臭衣服” 就可减压，你信吗？

说起动物本能，我们时常会谈论到“费洛蒙”。这种每个人随身携带的外激素，就像嗅觉条形码一样，周围气体分子的不同比例和数量，会被神经系统“翻译”成不同的气味，然后影响我们的感觉和情绪。为什么我们会害怕陌生人？为什么我们会具有吸引力？你想过这可能与“气味”有关么？

最新研究

有一种“男人味”能带来幸福感

在我们身处的世界里，充斥着各种不同的味道，泥土、暴风雨、花园、青草地、空气……除了大自然的味道，还有一种“味道”——来自人的气息。是否记得多年前辛晓琪的一首歌？“想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子，和你身上的味道。”不久前，有研究发现爱闻男友体味并不是“怪癖”，因为很多女生都喜欢这样做。

今年年初，一篇发表于《人格与社会心理学》杂志的研究表明，不少女生之所以偏好充满幸福感的“男人味”，是因为男友身上的味道不仅能带来安全感，当你感到紧张、烦躁的时候，闻另一半的体味甚至有助于达到放松心情、舒缓压力的效果。

一件“臭T恤”就能降压？这听起来或许有点“奇葩”，但来自英国哥伦比亚大学的研究者却不这么认为。实验结果验证，闻男友的衣服、体味确实能使女性血液中的皮质醇水平降低——在实验中闻到自己“熟悉气味”的女生，体内皮质醇水平较低；相反，闻到陌生人的气味时，她们则会下意识地激起战斗本能和提高警戒心。皮质醇是我们体内一种被称为“压力荷尔蒙”的激素，研究人员表示，当伴侣不在身边时，很多人会穿着伴侣的衬衫或睡在他们平时躺着的位置上，这种连自己也无法解释的行为，并不能简单地归因为心理依赖。研究结果证实，仅仅是闻伴侣的气味，即使他们并非实际存在，也能成为帮助减轻压力的有力工具。

或许对于“远距离恋爱”的情侣们来说，这个研究结果能够帮到他们，即使爱人远在天边，气味却可以近在眼前。在无法见面的情况下，只要拿一件爱人的衣服，就可以帮助你在离家很远的地方降低压力水平。

专家声音

气味分子：独一无二的“个人留言”

或许你也有过这样的经历，从很小的时候就会害怕陌生人，尤其是陌生的男性。原本大家以为只是孩童内心的敏感，直到研究发现，这是来自陌生人的男性气味可能会引发皮质醇升高的反应所致。虽然相对来说，女性的嗅觉会更敏感，但女性气味对男性具有同样神奇的作用。在南极考察的澳大利亚科研人员，在性别比例失调的情况下染上“怪病”，整日昏沉且情绪低落，甚至还有人染上了健忘症。堪培拉大学的研究人员发现，原因在于异性气味匮乏，在增设女医生协助工作后，问题就解决了。

世界上凡是有生命的物体都具有一定的气味，人也不例外。人体的气味成千上万，每个人的气味都不相同。那些来自身上的“气味”，在空气中飘浮，在地面上汇集，有些甚至能直接传递给同一种类的其他个体，犹如分子形式的个人留言一般。那么究竟是什么在决定我们身体的气味呢？

“由种族遗传背景、个体基因组成和生活习惯、环境气候等多种因素决定的人的气味，综合起来会形成不同人的‘标记’。人的好恶与遗传背景、生活环境和交往群体密不可分，因此，可能或多或少地与‘人气’有关联。”北京师范大学生命科学学院教授梁前进告诉记者，人类的形态、结构、生理、行为等性状特征都是基因和环境共同作用的结果。在一定条件下，特定基因控制的性状是独特的，这就是人们所说的某基因“决定”某性状。在人体气味的形成因素中，不同的基因或直接或间接产生效应。

信息素：“血液中的荷尔蒙”

在昆虫的世界，同类之间的交流大多是通过空气中传递的气味完成的。“信息素”这个词诞生于1959年，德国研究人员发现，动物会产生一种特殊的物质，类似于血液中的荷尔蒙，这些物质会被释放出体外，对其他同类的行为和生理产生影响。“蚕蛾性诱醇”是人类发现的第一种信息素，这种物质由雌性蚕蛾分泌，能将数英里之外的雄性蚕蛾吸引过来。这既是一种性信息素，也是一种靠空气传播的催情剂。

随着研究的深入，科学家发现信息素的作用越来越突出。除了昆虫之外，从微生物到老鼠，在生命之树的每一个分支上，这些化学物质似乎都在影响着其他同类的行为和生理表现。甚至在哺乳动物的鼻腔内，每个接收器也分别对应特定的气味分子，在闻到这种气味之后，它们会产生一系列信号，通过神经元传递给大脑。梁教授表示，在男性和女性体内，负责免疫系统重要蛋白质编码的组织相容性复合体基因不一样，不同的人之间也有很大的差异。比如说免疫系统差异大的人，体味的差异可能也大。

试想一下，类似嗅觉条形码，气体分子的不同比例和数量会被“翻译”成不同的气味在空气中传递。虽然人类的“犁鼻器”早已退化，但对于气味信息的接收却从未停止过。

有意思的是，为了搞清楚这种“传递机制”，在布鲁克林的画廊曾举行过一场“不可思议”的活动，众多参与者互相闻对方没洗过的T恤衫，目的是尝试能否找到吸引自己的“专属味道”。这并非哗众取宠的闹剧，对于研究者来说反而是一场很有研究价值的“信息素聚会”。

延伸阅读

气味偏好会影响社交

对于帝王蛾而言，信息素是用来表示聚集、觅食、交配、警戒等各种信息的化合物，是彼此间交流的化学分子语言；对于小鼠或青蛙而言，信息素物质被分泌到体外后， 依靠接收者的嗅觉系统进行解码和识别，能诱发特定行为或生理反应。可是就目前而言，对于人类唯一能确定的事情是人类的确是有体味的。

“‘体味’是人体内分泌急速挥发所产生的天然气味，多是荷尔蒙（激素）混杂皮肤浅表汗液及性激素的味道；也有其他各种挥发性物质的作用。人体代谢出的物质分为脂质类、蛋白质类和糖分等，也有一些有机酸等。这些物质都会发出气味。”梁教授告诉记者，有人对人体气味进行检测，发现体味中所含的物质多达数百种，可见气味决定因素的复杂性。

关于人类是否也拥有“信息素”的争论已经持续了几十年。时至今日，人类释放和接收信息素的神经内分泌机制及其涉及的环路基础，依然是未解之谜。虽然在这些年，来自世界各国的研究者分别锁定了不同的信息素候选物，例如男性汗液和精液中发现的雄烯二烯酮、女性尿液中发现的雌四醇，但不同的信息素是否有不同的信号通路，信息素的作用是否都处于意识水平之下，甚至连锁定的候选物是否属于真正的“信息素”，都有待验证。梁教授表示，生物进化影响因素太多，气味偏好是否具有明显的作用是个有趣的问题，仍需深入探究。“毕竟我们择偶不是靠嗅觉。对于行为自主性很强、不过分依赖自然条件的人类来说，科研结论的分析相当复杂。”

过去的四十年间，内分泌学取得了巨大的成就；而现在，或许已经到了外分泌学蓬勃发展的时候了。