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大哭减压还减肥

中国心理协会心身专业委员会委员  张磊晶

2019年10月12日07:40 来源：人民网-生命时报

　　每个人都有“压力山大”的时候，是默默忍着还是肆意发泄？其实，想哭的时候大哭一场，除了发泄和解压，对健康也有许多益处。

　　大哭以后更开心。2014年一项研究显示，哭能“激活”副交感神经，帮助人放松，因此能解压、镇定、稳定情绪。美国南佛罗里达大学的研究也认为，哭泣振奋情绪的效果比抗抑郁药物还好。有近90%的受试者表示哭过之后感觉较好。通过大哭释放压力后，人体能找回平衡，稳定体温、血压，甚至减少发炎。

　　大哭能减重瘦身。美国加州洛思阿图斯眼科护理中心的研究人员认为，眼泪分成3种类型，第一种是人眼自然分泌的泪液，使双眼保持湿润不干涩；第二种是反射性眼泪，当眼睛被异物刺激而流出；第三种是情绪性眼泪，也就是伤心、感动时流的眼泪，对燃脂最有效。哭的时候会降低压力激素，有助于腹部脂肪的消耗；通过流泪，肾上腺皮质激素得到释放，体内皮质醇水平降低，身体就不会再发出“需要更多热量抗压”的信号。

　　大哭能排出锰。锰是左右情绪的关键物质，眼泪中的锰浓度是血清的30倍，透过大哭排出，有助稳定情绪。

　　但是，哭太久也可能抑郁。美国南佛罗里达大学和荷兰蒂尔堡大学心理学家研究发现，哭泣时间过长的人，患上焦虑、躁狂、抑郁和其他心理障碍的风险相对较高，也易让心理疲劳。因此，哭泣时间最好别超过15分钟。大哭和哭泣不同，有些抑郁症患者经常哭泣，他们通常是默默流泪，而不会号啕大哭。如果发现身边人情绪沮丧低迷持续两周，常暗自垂泪，应劝其及时就医。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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