春游防过敏，选对四种药

阳春三月，正是出游的好时节。但是在春天的空气里，却飘浮着很多花粉、柳絮和微生物。对于过敏体质的人来说，离开家门可谓危机四伏。一般来说，花粉等引发的过敏反应，主要为I型超敏反应，特点是反应迅速，来得快消退也快，有明显的个体差异和遗传倾向。其主要表现有呼吸道症状，包括喷嚏、喘息、鼻痒、鼻充血、咳嗽、口腔和咽部发痒，甚至阻塞呼吸道，引起窒息或呼吸困难等；也常见一些消化道症状，如胃痛、消化不良、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等；也有出现皮肤症状的，如红、肿、痒、荨麻疹、湿疹等。

以下4类药是过敏的克星。患者可以根据症状进行选择。

1.抗组胺药。这是最常用的抗过敏药物，包括苯海拉明、异丙嗪、扑尔敏、赛庚啶、息斯敏、特非拉丁等。这类药物对皮肤黏膜过敏反应的治疗效果较好，对昆虫咬伤的皮肤瘙痒和水肿也有良效。

2.过敏反应介质阻滞剂。这类药物主要有色甘酸钠（咽泰）、色羟丙钠、酮替芬（甲哌噻庚酮）等，用于治疗过敏性鼻炎、支气管哮喘、溃疡性结肠炎以及过敏性皮炎等。

3.钙剂。主要有葡萄糖酸钙、氯化钙等，能增加毛细血管的致密度，降低通透性，从而减少渗出，减轻或缓解过敏症状，常用于治疗荨麻疹、湿疹、接触性皮炎、血清病、血管神经性水肿等。通常采用静脉注射，起效迅速。

4.免疫抑制剂。这类药物有肾上腺皮质激素，如强的松、地塞米松以及环磷酰胺、硫唑嘌呤等。主要用于治疗顽固性外源性过敏性疾病、自身免疫病，一般外出旅游不会用此类药品，除非是有特殊疾病的患者。

需要提醒的是，选用抗过敏药要注意三点，一是抗组胺药优先；二是不要长期、大剂量服用某一种抗过敏药，否则会使药物失效；三是在用药同时，也要注意对过敏原的控制。对于吸入性过敏原，如花粉、尘螨、粉尘、柳（杨）絮、雾霾、动物皮屑、冷空气等，要采取相应的防护措施，例如戴口罩。对于食物过敏原，比如虾蟹、海鲜、鸡蛋、牛奶、菌类等，要避免摄入。▲