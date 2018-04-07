大脑的一生经历了哪些神奇变化？近日，美国神经科学专家戴维·珀尔马特博士和宾夕法尼亚大学神经病学系主任弗朗西斯·金森博士总结大脑一生经历了10道关。

胎儿期：脑细胞增速惊人。胎儿期是大脑发育的第一道关，胎儿平均每分钟新增25万个脑细胞。

新生儿期：形成更多神经元和连接。新生儿大脑约为328立方厘米，3个月时，大脑体积增长229立方厘米，并逐渐形成更多神经元和连接。

3岁：大脑神经突触骤增。3岁时，大脑体积和脑细胞是成年时的80%。3岁孩子的大脑非常复杂，甚至超过地球上任何一种动物。此时，大脑中的神经突触数量是成年期的2倍多。随着大脑发育，开始“修剪”突触，清除用不到的，重点培养关键突触。

5岁前：生活经历“塑造”大脑。孩子在这一阶段的各种行为直接影响大脑突触形态的形成。这意味着消极经历会给孩子留下永久性心理创伤，积极经历及早期干预等比其他时间更有利于身心发展。

青春期：开始形成决策能力。青春期大脑在重量上与成年期差不多，但仍没有完全发育，负责决策、冲动控制和同情心的额叶区开始形成。

20多岁：大脑发育逐渐衰退。20多岁时，大脑额叶发育结束，髓鞘质形成完毕。大脑突触和脑细胞在人的一生中会继续形成和消亡。这个阶段额叶发育一旦出现问题，更容易导致精神分裂症、焦虑症等疾病。研究发现，60%~80%的严重情感障碍病例确诊年龄段为18~25岁。

30~40多岁：学习变得困难。20多岁时，脑细胞和突触产生变慢，导致30多岁时学习困难。不过，健康的饮食和运动习惯有助于改善大脑健康、提高记忆力。

50多岁：记忆力开始下降。很多人发现，思维能力从50多岁开始走下坡路，首当其冲是短期记忆。因此，不要忽视记忆力下降的相关症状，防止严重记忆丧失。

60~70多岁：大脑衰老速度加快。60岁后，老年痴呆症发病率高达10%。这与脑细胞和突触随着年龄增长逐渐减少密切相关。在某些人群中，大脑衰老速度比身体衰老得更快。

80岁后：老年痴呆症风险飙升。研究发现，80岁后约50%的老人会罹患老年痴呆症。经常进行有氧运动、益智和社交活动，有助于保持大脑健康。建议老人每天至少进行20分钟有氧运动，比如快步走、慢跑、打太极拳等。▲