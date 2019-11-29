学到老，大脑好
方文革
中国人常说“活到老，学到老”，科学家证实这话不假。美国《神经病学》杂志刊登英国一项新研究称，从小热爱学习并坚持终身学习，有助于保持大脑活力，提高老年时的认知水平。
英国伦敦大学学院神经学教授乔纳森·肖特博士团队对500多名上世纪40年代出生的英国人展开长期研究。参试者8岁时曾接受过词语猜谜、阅读理解等技能测试；70岁左右时接受了记忆和信息处理等认知测试和大脑PET扫描。结果显示，8岁时就表现出色的参试者老后依然能获得高分的概率明显较大，他们大脑中可导致阿尔茨海默病的淀粉样斑块也较少。研究人员对参试者的教育经历进行考察分析后发现，教育质量和学习方式对大脑健康具有重要作用——接受过正规教育者，老后认知测试得分更高；学习经历丰富者，脑力也更强。
肖特博士表示，该研究再次强调了接受教育对身体健康的有益影响。除教育因素之外，锻炼体能、健康饮食等其他生活方式的改善对延缓大脑老化也很有帮助。（方文革）
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