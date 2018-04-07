胃癌术后饮食四原则:少食多餐、细嚼慢咽、终身补充、保持体重

胃癌是一种严重的消耗性肿瘤。中国抗癌协会肿瘤营养与支持治疗专业委员会大规模调查发现，我国住院胃癌患者的中、重度营养不良发生率高达80.8%，仅次于食管癌、胰腺癌，居第三位。术后饮食指导是胃癌营养治疗的首要手段。

胃癌患者的能量消耗高于其他肿瘤。《中国肿瘤营养治疗指南》推荐，如果能量的饮食摄入量少于需要量的60％，就需要人工营养（肠内营养或肠外营养）了。胃癌患者需要适度增加蛋白质，确保摄入适量的矿物质、维生素及免疫营养素。饮食总原则如下：

1. 少食多餐。生理情况下，胃的容量可达5000毫升。由于手术切除了大部分甚至全部胃，进食容受量会比原来明显减少。只有增加餐数才能弥补食量不足，满足机体对营养物质的需求。推荐每天5~6餐，甚至更多。

2. 细嚼慢咽。胃是粉碎机、研磨机、搅拌机，将大小不等的食物研磨为食糜，将高渗透压食物调和为等渗透压食物，排入小肠。术后此功能受损，只能依靠充分咀嚼，用牙齿完成胃的研磨功能，依靠唾液实现胃液的调和作用。建议每口食物咀嚼25次以上。

3. 终身补充。由于胃的结构与功能受损，日常食物难以满足患者的营养需求，《中国肿瘤营养治疗指南》推荐：胃癌患者需终身口服营养补充，即肠内营养剂（又称特殊医学用途配方食品）补充食物的不足，建议每天补充400千卡以上，在餐间补充，终身坚持。

4. 保持体重。术后所有患者都伴有体重下降。应使体重不低于正常范围的下限值，每两周定时（早晨起床排便后、空腹、穿单衣）称重并记录。体重下降一般提示营养不足，需要增加饮食。排除饮食因素后，任何不明原因的体重下降达2%时，应及时复诊，排除肿瘤复发和转移。▲