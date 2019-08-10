重盐、重油、重辣 专家称这可是胃癌的高危人群

生活压力大，工作节奏快，经常吃外卖，然而重油、重盐、重辣的食物对胃肠危害较大，甚至可能会诱发胃癌。广东省人民医院消化内科主任沙卫红提醒大众，“经常吃高盐、高油、腌制食物的人群是罹患胃癌的高危人群，推荐定期进行胃镜筛查”。

胃癌发病率高，城市人更应注重健康饮食

“在临床上发现，有相当一部分胃肠疾病都与生活节奏快，压力大、饮食不洁或不规律有关。”沙卫红接受记者采访时说，“在门诊中，慢性胃炎、胃食管反流病、慢性功能性腹痛（肠易激惹综合征）排在前三位的胃肠道疾病。然而，在广东，食管癌、胃癌、大肠癌的发病率也比较高。大众更加不能忽视这类疾病，尤其是年轻人，在饮食上应该选择干净、新鲜的食物。

研究认为，遗传因素、饮食习惯和生活环境是消化道肿瘤的三大诱因，其中饮食习惯至关重要，因为80%的食管癌、胃癌与烟酒、腌制、霉变食物有关。沙卫红指出，腌制品中含有亚硝酸胺，长期食用将大大提高致癌风险，应该引起大众的足够的重视。

大部分幽门螺旋杆菌需要根治

胃癌在我国的发病率高，还有一种疾病有关。在本次“拜耳揭秘UEG论坛”上，来自陆军总医院消化内科主任盛剑秋指出，胃癌与幽门螺旋杆菌感染关系密切。

据了解，我国幽门螺杆菌感染率约60%，广东地区感染率估计与全国持平或略低。盛剑秋说，我国是胃癌高发国，全球约一半的胃癌新增和死亡患者发生在中国。每年新发现的胃癌有近一半与幽门螺杆菌感染有关，超过90%的十二指肠溃疡和80%左右的胃溃疡都是由幽门螺杆菌感染所导致的，幽门螺杆菌感染者患胃癌的危险性与正常人群相比可增加4-6倍。所以，她认为，大部分感染幽门螺旋杆菌的患者需要根治。

值得注意的是，幽门螺旋杆菌不仅是胃癌的元凶之一，还被定义为一种传染病，饮食不洁、共餐、口对口呼吸或接吻均可能会传染。

高危人群推荐做胃镜筛查

都说肿瘤就是要早期发现，早期治疗。但是沙卫红表示，不推荐全民常规把胃镜或肠镜当做体检项目，毕竟这也是一种侵入性的检查。

她认为，高危人群则需要进行胃肠镜筛查，40岁以上且符合以下任一条件之一者都应该进行胃癌筛查：

1、患有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉等胃的癌前病变；

2、胃癌患者一级亲属；

3、存在胃癌其他风险因素（如喜欢吃腌制食物、吸烟、嗜酒、高油、高盐等）。（记者 张华）