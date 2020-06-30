远程查房消除空间距离提供优质服务

一个小小的摄像头，让黑龙江省佳木斯市患者同时与哈尔滨、北京、上海等地专家消除空间距离，同时同屏交流。疫情期间，身在佳木斯市肿瘤结核医院的患者小张坐在病房里，看上了黑龙江省传染病防治院和北京胸科医院的专家。通过在线查房，他与远在哈尔滨和北京、上海的国内权威结核病专家进行了交流。

这是北京胸科医院、黑龙江省传染病防治院携手北京结核病诊疗技术创新联盟启动的患者一体化管理试点项目，该项目基于北京结核病诊疗技术创新联盟的互联网医院平台建设的内容。今后，病情复杂的结核病患者在属地即可享受到国内权威专家问诊，特别是随着5G的普及，这种问诊将实现零距离、零延迟、零卡顿。

35岁的患者小张是这项新应用的首个受益者。小张患有耐多药结核病，因病情加重，他到佳木斯市肿瘤结核医院住院治疗，但一个多星期的治疗效果并不明显。由于时处疫情期间，不方便转院，于是他申请了黑龙江省传染病防治院的远程会诊。

会诊专家金龙通过远程会诊给出了更优化的治疗方案，小张的症状得到了改善。但最近在一次痰培养中，小张主管医生又发现了新型细菌。面对这个突发的状况，主管医生再次向省级申请远程会诊后，得到了更高级别的服务，向国家级专家申请远程查房。

6月29日，由佳木斯市肿瘤结核医院申请，黑龙江省传染病院专家审核确认，向北京胸科医院的唐神结专家团队发起远程三级查房申请，并借助视频查房及百医通平台应用，实现了北京胸科医院唐神结、高微微，上海市公共卫生临床中心教授卢水华、黑龙江省传染病防治院金龙主任、佳木斯肿瘤结核医院专家团队以及病房患者多方实时视频交流，从市级到省级再到国家级的“三级”查房，进行“零距离”沟通。

线上，各位专家查看了病例信息以及肺部影像等资料后，给予了指导，分析了最新的检查结果，并鼓励患者配合治疗。“来到医院治疗后，尤其是换新药之后，明显有了好转。”小张说，如今有这么多国家级权威专家亲自问诊，对康复更有信心了。

据悉，这一远程查房服务是在中华医学会结核病学分会支持下，北京结核病诊疗技术创新联盟为联盟成员单位量身定制的一项特色服务。“远程病房”，即患者入住下端医院病房，上端医院专家团队给予连续的远程指导和支持，当地医生实施日常的治疗和护理，使患者不转院就可以得到省级、国家级专家的服务。

据介绍，三级远程查房区别与普通单次远程会诊和单方远程查房，患者入住远程病房期间除了能得到上端专家团队的多次的视频查房，根据病情需要，上级医院审核后可向更高级别医院专家团队申请远程查房，使病情较复杂的患者能够得到更专业的治疗建议。平台还可将会诊画面在网上实现同步直播，让更多同行受益。

北京胸科医院副院长李亮介绍称，疫情期间，很多外地患者无法到省级医院甚至北京看病。这套远程查房系统解决了患者无法外出的问题，让患者在属地即可接受省级甚至国家级专家的问诊。这既减少了患者的舟车劳顿，降低患者的支出费用，同时还减少患者的外出频率，降低交叉感染。

李亮表示，北京结核病诊疗技术创新联盟携手北京胸科医院、陕西省结核病防治院、黑龙江省传染病防治院、武汉市肺科医院等几十家医院建立起互联网诊疗平台，未来，全国主要省市的结核病医院都将与北京连在一起，患者在当地即可看病，目前全国已经有30余家医疗机构进行了互联互通，加入到互联网医院平台。

“这个平台还将帮助各省市通过大数据对患者进行属地化管理，提升各级医院的诊疗和服务水平。”李亮讲到，未来，平台将对患者统筹管理，做到普通患者不出县，耐药患者不出市，急危重症到省级，疑难杂症找国家。逐步实现全国结核病医疗资源、医疗技术、医疗服务、患者管理、人才培养五个方面的“一体化”目标。