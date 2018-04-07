天津首例达芬奇机器人辅助肺部肿瘤微创手术获成功

日前，一台名为“达芬奇手术机器人辅助袖状切除右肺上叶加右主支气管、右中间干支气管吻合”的手术在天津肿瘤医院获得成功，它因“达芬奇手术机器人辅助”“手术技巧高”等特征，引起专业领域内的广泛关注。

据介绍，70岁患者张大爷，因为反复咳嗽一年多，在当地医院被诊断为右上肺中央型肺癌，肿瘤侵犯到右主支气管。今年1月中旬，他慕名来到天津市肿瘤医院肺部肿瘤科找到尤健主任。通过多次缜密的会诊，医院决定先采取手术前诱导化疗，尽量缩小肿瘤，杀灭潜在的血中微小转移灶，然后再采用达芬奇手术机器人辅助下袖状切除成型术为其切除肺部肿瘤。这样虽然增加了手术的难度，但是，如果成功实施可以最微创的手术方式，最大限度保留患者的肺功能，提升患者术后的生活质量。

肺癌袖状切除成型手术，是肺部肿瘤微创手术中最难的一类手术，尤其是在达芬奇手术机器人辅助下开展手术，在天津还没有先例，即便是在全国，也只有极少数医生可以开展这类手术。经过二周期术前化疗，张大爷的肿瘤明显缩小，完善了术前一系列标准检查，最终尤健主任团队还是迎难而上，制定了“达芬奇手术机器人右上肺袖状切除手术”的方案。

“达芬奇袖状切除术意味着，不需要在患者身上划开一个20多厘米的口子，只要靠四个胸壁上的小孔就能完成。”尤健主任解释，手术时，主刀医生只要操作达芬奇机器人借助这四个1厘米左右的小孔完成整台手术。为了让患者恢复更快，损伤更小，依靠机器人超越人手灵活稳定度的机械手，这台手术还难上加难采取了右主支气管和右中间干支气管吻合重建术，保留了完整中下叶的正常肺功能。3个半小时后手术获得圆满成功，患者在术后第二天就能下地活动，第五天康复出院。

尤健主任表示，该手术的成功实施，为广大肺癌患者带来了福音。肺癌根治术不能只是意味着单纯切除，而精巧设计的支气管或血管重建对于部分中心型肺癌患者来说是一种更安全、有效、彻底的手术方式，并有利于纠正患者及家属对于微创手术的一些误解，消除不必要的隐忧。