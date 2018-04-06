卧室灯太亮，身心受伤

充足的睡眠是健康的基石，卧室环境会在一定程度上影响睡眠质量。近日，日本奈良医科大学一项研究发现，卧室的灯太亮，会让人体的生物钟和内分泌紊乱，不但影响睡眠，而且伤害身心健康。

1.增加抑郁症风险。研究称，睡前或睡觉时的任何一种光线，包括窗帘的缝隙透光、智能手机屏幕的闪光，都会扰乱人体生物钟，从而诱发抑郁症。上海中医失眠症医疗协作中心副主任施明解释，生物钟紊乱会产生失眠，让人情绪发生变化而影响其行为，失眠或长期睡眠不足，会增加患抑郁症的几率。数据显示，75%的抑郁症患者有失眠症状，又进一步恶化了抑郁症患者的病情。《行为治疗与实验精神病学杂志》上的研究发现，每晚睡眠不足8小时的人，更容易患焦虑症和抑郁症。

.2.血脂高、易肥胖、心脏病风险增加。施明表示，睡眠质量会影响人体的内分泌系统和消化系统。睡眠不足或失眠时，人体内分泌的“瘦体素”不足，无法将白天进食的脂肪消化处理完，于是脂肪沉积，导致血脂升高、肥胖加重。夜间，交感神经的紧张程度较白天会下降，如果睡眠受影响，会使交感神经紧张度上升，引发心脏的收缩压和舒张压不正常变化，导致心脏、心血管等疾病发病风险的增加。

3. 影响褪黑素分泌和免疫因子产生，更易患癌。褪黑素是一种促进睡眠的人体自然激素，《生理学报告》杂志上的一项研究表明，睡前暴露在亮光下会阻碍褪黑素的分泌，其水平的高低直接影响到睡眠的质量。褪黑素是迄今发现的最强的内源性自由基清除剂，它强有力的抗氧化能力可有效防止细胞发生氧化损伤。细胞的新陈代谢或受损修复过程大多在夜间睡觉时进行，当人体内的褪黑素分泌不足和免疫因子缺少时，睡眠质量会下降，细胞更新受阻，就有可能导致癌变。

“大体来说，人体的睡眠可分为深睡眠和浅睡眠。深睡眠主要集中在晚上11点到次日凌晨3~4点，凌晨4点以后深睡眠减少，多以浅睡眠为主。人体许多生理活动，如能量转化合成、激素分泌等，都是在深睡眠中完成的。如果长期失眠或睡眠质量差，会产生多脏器代谢功能紊乱，进而影响人体身心健康。尤其是儿童，睡眠质量的好坏与生长激素和记忆能力有直接关联。”施明提醒说，为了有个高质量的生活，要规律作息，不熬夜，睡前尽量把手机关闭或调成飞行模式；装遮光性强的窗帘，最大限度避免卧室光亮。