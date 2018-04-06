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风寒感冒 体寒怕冷 胃口不好

姜汤对症才养生 4类人不适合吃姜

东南大学附属中大医院中医内科副主任医师 张荣春

2018年04月06日09:31 来源：人民网-生命时报

姜汤制作简单，是很多人防病治病的首选，还有不少人将其视为治疗感冒的“神药”。但姜汤也要对症喝，否则非但不能养生，反而有害健康。一般来说，以下几种情况适合喝姜汤。

风寒感冒。具体表现为畏寒、鼻塞、打喷嚏、流清鼻涕等。生姜性温，恰是风寒“杀手”，有发热、祛风、散寒的功效。因此，这类患者喝姜汤能赶走“寒气”，改善感冒症状。需要提醒的是，如果出现发热加重、目赤、咽喉肿痛、口干口臭等症状，就不要喝姜汤了，以免加重病情。

体寒怕冷。具体表现为怕冷、手足发凉、吃冷食后易腹泻等。从中医角度讲，姜味辛、性温，可治疗胃寒所致的胃痛、呕吐以及受凉引起的腹痛、腹泻、食欲不振等症状，是健胃、暖胃的上好食材。

胃口不好。中医认为，生姜具有独特的辛辣味，可以刺激味蕾，健脾开胃。从现代医学角度来讲，生姜中含有姜辣素，能增强血液循环、刺激胃液分泌，起到促进消化、健胃、增进食欲的作用。

需要提醒的是，以下几类人不适合吃姜：第一，手脚心发热的人，这类人属于阴虚体质，是体内津液不足所致。而生姜性温，容易耗损津液，还会出现口干、眼干、心烦易怒、失眠等症状；第二，便秘人群，因为便秘多属于肠热，大量吃姜会加重便秘症状；第三，口臭的人，中医认为口臭是由胃热所致，生姜性温，胃热的人吃会加重原有的症状，甚至引起牙痛、头痛、痔疮出血等症状；第四，咳痰较黄的人。痰黄的人是因为肺热肺燥，食姜易加重症状。

(责编：崔元苑、许心怡)


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