白粥最养人？真相：营养不如米饭馒头

白粥（大米粥）一向被视为“最养人”的食物，不但为大众所喜爱，还是最常见的“病人食物”——很多住院病人主动放弃正常的固体食物（如米饭等），改喝白粥，以为这样可以补充营养加快恢复。然而，白粥真的是最养人的食物吗？

经过精细加工的大米，本身的营养价值不高，主要提供大量淀粉（75%），少量蛋白质（8%），以及一些B族维生素。长时间加热煮制成粥的过程，对淀粉、蛋白质和矿物质影响不大，但会破坏B族维生素。煮制时间越长，B族维生素破坏越多。所以，越是煮得细腻可口、烂烂糊糊的白粥，B族维生素含量越低。如果在煮粥过程中再加入碱，B族维生素将被破坏殆尽。因此，与白米饭或白馒头相比，白粥营养价值更低。

与米饭相比，白粥的优势是容易消化。米粥加热煮制时间更长，水分含量更多，所以淀粉糊化更充分，更容易被小肠内的淀粉酶分解成葡萄糖，并吸收进入血液。长时间加热煮制，也使少许蛋白质或氨基酸溶解其中，变得更易消化。因此，白粥可以减轻胃肠消化负担，特别适合消化功能不佳的胃肠道疾病患者，如胃肠炎、严重消化性溃疡、胰腺炎等，以及一些极度衰弱的病人。手术后第一次进食，需要流质食物，易于消化的白粥可作为首选。

必须指出，白粥容易消化的特点，仅对上述一些病人格外有益，而对健康人或胃肠道消化功能正常的病人来说，白粥并无优势可言，还不如吃白米饭（或其他营养更好的食物）。而且，白粥容易消化吸收的特点其实是“双刃剑”，有害的一面就是，进食后升高血糖的作用更强。这不仅对糖尿病患者血糖控制不利，对健康人的餐后血糖也有不良影响。