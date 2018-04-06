寒食节要“吃冷”？ 中医专家这样说

寒食节一般在清明前一、二 日，我国民间有“寒食三日”的习俗，过寒食节的习俗即不生火做饭，只吃冷食。现在还适用吗?

清明前后少吃凉食

“但从健康的角度讲，中医认为，这种做法并不妥当，可能还会起到相反的效果。”中华中医药学会庄乾竹博士介绍说，很多人以为，清明前后，天气日渐回暖 ，病毒、细菌活动日渐频繁，多吃一些性味清凉的寒性食物，有利于柔肝养肺，增 强体质。但中医认为，春季与五脏中的肝脏相对应，清明前后，属于肝气当令，非 常容易克伐脾胃，因而脾胃功能相对要弱些，如果此时过多吃寒凉的食物，会对脾 胃产生不良影响，不利于食物正常消化和吸收。

不仅如此，最近全国大部分地区的气温也是忽高忽低、变化无常，昼夜温差也 处于比较大的阶段。对于北方大部分地区来说，因为停止了供暖，环境的冷暖变化 就更加剧烈了。专家认为，这种情况下，人体肠胃会比较敏感，尤其是那些有慢性胃炎、胃溃疡的人，多吃寒凉的食物可能更容易引发疾病。

武汉市中医院呼吸内科主任陈红介绍，中医学讲“当春之时，食应减酸宜甘以养脾壮阳”，春天是阳气生发的季节，所以，人们应该顺应天时的变化，通过饮食调养阳气以保持身体的健康。她强调饮食宜甘而温，富含营养，以健脾扶阳祛湿为食养原则，忌过于酸涩，宜清淡可口，尤忌油腻生冷。温食有利于护阳，姜、葱、韭菜宜适度进食，但也不宜多食大辛大热之品，如参、茸、烈酒等，以免助热生火。至于寒凉、油腻、粘滞之品易伤胃阳气，则应尽量少食。

山药大枣比凉食靠谱

协和医院营养医师蔡红琳也认为，春天万物复苏，人体血管开始扩张，代谢加快而供氧不足就容易犯困，此时要避免吃燥性、刺激性食物，如羊肉、辣椒等，而多吃新鲜上市的果蔬，一来可预防犯困，还能避免上火。

建议大家不妨多吃些甘味食物来滋补脾胃，既利于春天阳气的生发，也对肝气 的疏泄有帮助。庄乾竹博士说，甘甜的食物除了口感要有点甜外，更重要的是看它 是否有补益脾胃的作用。因此，最值得推荐的就是山药和大枣了。

山药味甘性平、健脾益气，经常食用可提高机体的免疫力，还能有效预防胃炎 、胃溃疡等胃肠道疾病的复发，煮粥、炒菜均可。而大枣不仅对脾脏有益处，还能 补气养血，尤其适合女性，可以煮粥食用或者是切碎泡茶喝。另外，人们在炒菜的时候，也可以适当放些温性的作料，比如花椒、生姜等。