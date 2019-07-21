“老中医”饮料卖作“生发药” 

从网上“老中医”那里,买了几千元的“生发药”却毫无效果。湖北孝感市民黄先生向警方求证自己是否被骗。警方调查发现,这些所谓的“生发药”竟然都是饮料。

《法制日报》记者近日从湖北省孝感市公安局高新区分局获悉,该局通过缜密侦查破获此案,今年6月14日,冒充老中医售卖“生发药”的电诈团伙42名嫌疑人全部被押回孝感,涉案资金达数千万元。

看不见的网络“老中医”

“这是我们家的祖传秘方,治好了无数人的脱发。”2018年,孝感市民黄先生在上网时,点开了一个治疗脱发的网站,网站用文字和视频介绍了一名专治脱发的“老中医”。

摸摸自己已经秃了的头顶,黄先生又仔细观看这名“老中医”的其他视频。视频中,这名“老中医”不是在抓药就是在晒药,还有给别人治疗和患者康复的聊天记录截屏。

黄先生心动了。他一直烦恼自己的头发越来越少,为了生发增发,他看过不少文章,也吃过不少药,但是一直没有效果。

为了长出头发,黄先生决定找这名“老中医”试一下。根据网站上的联系方式,他加了“老中医”的微信。“老中医”听完黄先生的描述,要求黄先生发几张舌苔和头顶的照片。

看了照片后,“老中医”告诉黄先生一些需要注意的问题。听到“老中医”口中不时蹦出一些专业术语,加上并没有向自己推销产品,黄先生对这名“老中医”的信任度再次增强。

过了段时间,黄先生找到“老中医”,表示自己按照老中医说的调理生物钟和饮食习惯后并没有效果。“老中医”告诉黄先生,自己有祖传治疗脱发的秘方,如果想早日长出头发,就要购买这些产品。

翻看“老中医”朋友圈里的消息,似乎不少人都反映“生发药”有效果,黄先生决定试试。

按照“老中医”的说法,每个人体质不同,因此治疗疗程也不同,黄先生依言花4000多元购买了一个疗程的“生发药”。

“生发药”竟然都是饮料

“生发药”吃了一段时间,黄先生发现依然没效果。当黄先生将这些告诉“老中医”时,对方告诉他,他的情况比较严重,要想根治需要购买升级产品。

黄先生第二次购买产品后,发现依然没有效果。当他开始质疑“老中医”时,对方竟然将他拉黑了。

直到此时,黄先生才产生一丝警觉,但他又觉得可能是自己身体太差,所以生发药效不好。

抱着疑虑,黄先生到公安机关讲述了这段经历,想确认到底是个人身体原因,还是自己被骗了。

听完黄先生的讲述,民警将他收到的“生发药”拿到工商等部门鉴定。工商人员告诉民警,这些所谓的“生发药”,包装简单,看不出来是什么成分,但瓶子上的编码,在工商部门登记归类食品,连保健品都不是,更不是药品。

“说简单点,这些都是饮料。”工商人员一语道破天机。

这是一起典型的电诈案!孝感市公安局高新区分局刑侦大队民警对此案展开调查,发现藏在屏幕后的“老中医”实际上是一群没有学过医的年轻人,这些年轻人都属于同一个团伙。

这个团伙分工明确,有策划部、广告部、人事部等部门,其中策划部负责策划活动宣传,广告部负责虚拟“老中医”。电诈团伙将虚拟的“老中医”投放到网上,需要生发的人看到后很容易被他们的视频打动。有人主动找他们咨询时,他们起初不会推荐产品,以免引起对方怀疑。

平时,这些犯罪嫌疑人会通过语音向对方表明身份,并模拟老人说话口吻,让对方相信自己的身份。等咨询者“上钩”后,团伙成员便开始推销产品。而他们推销的产品只是一些普通食品,没有任何药效。

团伙头目开600万跑车

查明案情后,孝感高新区警方决定前往广州、深圳等地,实施抓捕行动。

今年4月,就在警方准备实施抓捕时,电诈团伙听闻风声后就搬到人烟稀少的乡镇。抓捕行动不得不推迟。

6月13日,孝感高新区警方近百名民警集结广州、深圳等地,次日在当地警方配合下,直捣电诈窝点5个,破获冒充“老中医”推销三无“生发药”的电诈案件数百起,抓获嫌疑人42名。

据嫌疑人交代,他们所假扮的“老中医”在推介产品时,会强调自己是当地人,产品也是在当地生产的。对黄先生实施诈骗时,他们一直强调自己的“中医馆”就在孝感。

“在黄先生收到‘生发药’质疑为何是从深圳寄出时,他们则告诉黄先生,药品在深圳进行质检。黄先生发现没有疗效想要当面诊断时,‘老中医’就会拖延时间。”办案民警透露,如果“顾客”继续“纠缠”,嫌疑人就会将其拉黑。

孝感高新区警方透露,破获的这起电信诈骗案,案值达到数千万元；团伙的主要负责人,驾驶的是一辆价值600多万元的兰博基尼跑车。

42名电诈嫌疑人已全部被押回孝感。目前,公安机关已向检察机关提请批准逮捕。此案正在进一步办理中。