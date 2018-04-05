女性一般到50岁左右就进入了更年期。说起更年期症状，大家会想到肥胖、骨质疏松。近期美国《读者文摘》介绍了还有8种病易找上更年期女性。

1.牙周炎。更年期女性随健康水平下降而更易掉牙或患上牙周病，所以要更注意口腔卫生。此外，还会出现口干、黏膜部位有疼痛、烧灼感的症状。

2.睡眠呼吸暂停。孕酮能刺激呼吸，更年期女性发生睡眠呼吸暂停的风险高，可能与体内孕酮减少有关。不过因患者更多表现为晨起头痛和焦虑等，所以近90%的患者误诊为失眠。

3.糖尿病。如果女性在46岁前或55岁后进入更年期，更可能患上2型糖尿病。因为绝经会使女性雌激素水平降低，导致胰岛素抵抗。高血压、多囊卵巢综合征或更年期前多次妊娠也会增加患病几率。

4.心脏病。调查发现，45~64岁的女性，心血管疾病患病率为1/8，大于65岁的患病率为1/4。这是由于卵巢分泌的雌激素能够提升好胆固醇含量，降低坏胆固醇含量，且能预防高血压。

5.饮食失调症。体内激素水平、内分泌的变化会增加更年期女性得饮食失调和肥胖症的几率。

6.免疫系统功能紊乱。研究表明，女性X染色体端粒的缺失导致部分女性易患上免疫系统疾病，如红斑狼疮、类风湿性关节炎和桥本氏甲状腺炎等。

7.泌尿系统问题。除了尿道感染外，更年期女性尿失禁的情况也相当常见，这也许是因为雌激素减少引起尿道壁变薄，或者自然分娩导致骨盆肌弹性降低。女性可通过练习提肛运动、多喝水、性生活后排尿来预防。

8.肝病。随着年龄增加和雌激素水平下降，酗酒、感染和体内脂肪过多对女性肝脏造成的伤害也会更加严重。（北京电力医院妇产科副主任、产科主任 陈升平）