海淀将推家庭医生服务包

今年，海淀区将针对不同人群分类推出12个风格迥异的个性化家庭医生服务包，并会对服务合格的家庭医生进行专项奖励。昨天，海淀区卫计委、发改委、民政局、财政局等多部门联合推出了家庭医生签约服务实施方案。

“今后来签约的居民可以直接勾选适合自己的服务包。”羊坊店社区卫生服务中心主任袁坚宾指着一份最新版的家庭医生签约协议介绍，一个高血压病人的家医服务包中主要包括一年四次的面对面随访，测血压、查血糖血脂、肝肾功能等，这样一来就能了解他的药物代谢、脏器耐受程度，会对患者的健康状况有一个综合评价。“这些是国家免费的，另外也有一些收费的项目。病人可以自选。”

海淀区卫计委副主任桂小海透露，未来还将对家庭医生团队服务进行督查，考核通过的，将给予奖励。具体来说，家庭医生团队每签约一名重点人群，补助80元/年；每签约一名非重点人群，补助20元/年。“财政共预留了8000万元，具体到每个医疗机构会拿多少奖金，还得根据督导评估、绩效考核情况以及老百姓的满意度来定，签而不约肯定不行的。”（记者 刘欢）