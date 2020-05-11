2020年“世界家庭医生日”主题确定:携手家医，同心抗疫

人民网北京月11日电（记者 杨迪）为进一步宣传以家庭医生团队为代表的基层医务人员在基层群防群控中发挥的重要作用，营造全社会关心爱护基层医务人员的良好氛围，引导群众主动参与家庭医生签约服务，推进基层疫情防控工作常态化，国家卫生健康委近日在官网下发《关于开展2020年“世界家庭医生日”主题活动的通知》（以下简称“通知”），定于2020年5月19日第10个“世界家庭医生日”前后，在全国范围内开展主题活动。

通知指出，第10个“世界家庭医生日”的活动主题为“携手家医 同心抗疫”。

活动内容包括：（一）关心关爱基层医务人员。各地要采取有力措施关心爱护在社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室工作的基层医务人员，深入基层医疗卫生机构开展调研，倾听意见建议，走访慰问有特殊困难的基层医务人员，帮助解决工作和生活中的实际困难。对参加疫情防控的基层医务人员，要按照有关规定落实待遇补助，特别是要切实落实乡村医生各项补助，确保乡村医生队伍稳定。

（二）深入挖掘基层感人事迹。要重点宣传基层医务人员同心抗疫、守护健康的感人事迹，反映基层医务人员在疫情期间不仅承担了预检分诊、隔离观察、应急处置、跟踪随访等疫情防控工作，同时还为居民提供健康咨询、预约就诊、健康管理、慢病随访等日常诊疗服务。让全社会广泛了解基层医疗卫生工作的重要性，引导广大群众尊重、关心基层医务人员。

（三）加强基层防控宣传教育。各地要结合新冠肺炎疫情常态化防控要求，开展多种形式的疫情防控宣传教育，普及城乡居民防护知识和健康生活方式，重点指导老年人、儿童、孕产妇、残疾人、慢性病患者等人群继续做好个人防护，推动落实基层常态化疫情防控和网格化管理举措，增进居民理解，扎牢城乡社区疫情防控网。

（四）广泛宣传签约服务政策。要宣传解读家庭医生签约服务相关政策，展示各地开展签约服务工作以来，在优化服务模式、丰富服务内涵、提高服务质量以及做好基层防控等方面取得的显著成效，增强全社会对家庭医生签约服务的认同感，吸引群众主动与家庭医生签约，共同抗击疫情。

国家卫健委强调，开展主题日宣传活动，要切实为基层减负。健康宣教要融入家庭医生日常诊疗、随访等健康服务，务求实效，避免因宣传活动增加额外工作负担。坚决杜绝因主题活动让基层机构填写报表、报送总结等形式主义问题。要坚持常态化防控不放松。各地要结合本地疫情实际，精心组织、周密安排，通过互联网等线上形式开展集中宣传活动，避免人员扎堆聚集，降低疫情传播风险。原则上不组织现场活动。