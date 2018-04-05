跳拉丁舞会引起“性早熟”？ 专家：没有科学依据

近日，有媒体报道“9岁女孩性早熟吃药无效，医生问：有没有在学拉丁舞?医生是这样解释的，因为“拉丁舞是一个社交舞种。跳舞的双方，一男一女，穿着和情绪都是热情洋溢的，并且它需要舞者之间有很强的互动性。”还提醒家长，当孩子出于青春期时，家长要尽量少让孩子观看爱情剧及成人化的影视剧，不要在孩子面前过分秀恩爱。

拉丁舞引起性早熟 没科学依据

但情况真的是这样吗?福建省福州儿童医院内分泌科副主任医师杨晓红，她表示，目前学术界还没有科学研究证明跳拉丁舞和性早熟有直接关联，不能通过片面问询或个例来说明跳拉丁舞会导致性早熟。

她说，性早熟原因复杂，一些饮食、环境因素家长也要格外留意。“滥用滋补品、保健品也是导致性早熟的一个原因，家长要尽量让孩子少吃;同时还要避免孩子因过早、过多接触成人影视等因素带来的影响。”

4~8岁是儿童性早熟高发期

北京妇产医院北京妇幼保健院副主任医师孔元原：

医学上把“女孩8周岁以前乳房发育，10周岁以前月经来潮;男孩9周岁以前第二性征发育”称为性早熟。儿童性早熟原因是多方面的。女孩发病率明显高于男孩。

4~8岁是儿童性早熟高发期，不少孩子2岁就有症状。尤其当孩子抱怨乳房疼时家长一定要警惕，一旦发现孩子有性早熟现象，就应及时带孩子就诊。越早发现，越早治疗，效果就越好。给孩子洗澡是最好的观察时机。

预防性早熟 这些食物少给孩子吃

北京中医医院妇科主任医师、教授 柴松岩：

鹌鹑蛋鸽子不宜吃

中医认为，鸽子是兴阳之品。李时珍在《本草纲目》中就有记载，鸽子善于交合，那个“鸽”字，是由一个“合”字和一个“鸟”字构成的，所以说鸽子其性最淫。除鸽子外，还有鹌鹑和虾，也都是兴阳之品，是经过古人验证的，在一些中医典籍里都提到过。因此，幼女须慎服。

虾皮羊肉要少吃

流行的东西不一定对身体就有益。比如说羊肉串，她常常看见一些做父母的，大把大把地给孩子买烤羊肉串，孩子两手抓着羊肉串，一手抓一把就往嘴里送，羊肉性燥，不能是这么个吃法。

动物肾脏要禁吃

还有一个关于牛腰子的病例，也让柴老记忆犹新。一位厨师长，有一天他给孩子吃了一个牛腰子，吃完以后这孩子7天不睡觉，情绪非常亢奋。

儿童性早熟就诊信息

北京妇产医院北京妇幼保健院青春期保健性早熟门诊

北京儿童医院内分泌科

首都儿科研究所附属儿童医院儿童内分泌科

北京协和医院内分泌科

复旦大学附属儿科医院内分泌科、中医科

上海儿童医院小儿内分泌科

提示：儿童性早熟的治疗一般归属内分泌科，没有开设儿童性早熟门诊的地区，患者可去医院内分泌科咨询就诊。

