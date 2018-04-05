高血压治疗或有新方案！这种补充剂能明显改善

近日，《自然通讯》杂志发表的一项新研究表明，每天摄入烟酰胺核糖核苷能显著改善轻度高血压患者的血压情况。

科罗拉多大学博尔德分校的研究人员对老年人进行的一项小规模试点研究表明，每日补充烟酰胺核糖核苷这种营养素可能会改善动脉健康和血压。

而对卡路里限制的研究(主要在啮齿动物和果蝇中进行，而不是在人体中进行)表明，将每日卡路里摄入量减少三分之一，会延缓衰老过程并延长寿命。

这项新研究发现，服用烟酰胺核苷补充剂可显着改善轻度高血压患者的血压升高。

如果这项研究的结果在更大的临床试验中得到证实，研究人员认为将会对生物医学产生重要影响，如增加血压升高的治疗方案。

烟酰胺核糖核苷是一种微量营养素，存在于牛奶等食物中，在膳食补充剂中浓度较高。研究表明，营养素含有“作为维生素B-3的独特性质”，包括：提高胰岛素敏感性;增强运动效果;保护大脑;抵抗高脂饮食的有害影响。

研究作者综合生理学系的Seals教授和同事从博尔德地区招募了24名健康的男性和女性，年龄从55岁到79岁不等，分为两组。

一组服用500毫克烟酰胺核苷氯化物，每天两次，持续6周，然后再花6周服用安慰剂。另一组遵循相反的模式：他们服用安慰剂6周，然后每日两次500毫克剂量的烟酰胺核苷氯化物，再治疗6周。

该小组分析了受试者在每个治疗期结束时的血液样本，并进行了其他“生理测量”。没有严重的副作用。

结果显示，每天摄取1,000毫克烟酰胺核苷可将烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD +)水平提高60%。

酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD +)是一种活化乙酰化酶的化合物，能够限制热量摄入，对健康老龄化和长寿的有利影响。其化合物水平往往随着年龄的增长而下降，这种化合物参与许多身体的新陈代谢过程。

有一种理论支持研究，即当食物短缺时，我们的身体通过进化来编程以保存NAD +，当我们限制热量摄入时，它就会被激活。

最近的研究也开始调查老年人可能通过补充“NAD +前体”(如烟酰胺核糖核苷)来恢复这种保护性能并且更加健康地老化的可能性。

结果还发现，在血压升高或1期高血压的参与者中，有13名患者补充烟酰胺核苷引起收缩压下降10分。这意味着心脏病发作的风险降低25%。

研究人员总结说，研究是在向老年人强调，烟酰胺核苷补充剂的潜在益处。但是，他们指出，要确认它是安全有效的还有很多工作要做，希望在更大规模的临床试验中更有力地调查烟酰胺核糖核苷对动脉血压和健康状况的影响。（吴茜茜编译）