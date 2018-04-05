金霉素、红霉素眼膏啥区别

金霉素眼膏和红霉素眼膏是治疗眼部感染的常用药物，二者都可以治疗沙眼和细菌性的结膜炎、眼睑炎。临床上，有些人搞不清二者到底有何区别，会纠结于选用哪种药物。

两种眼膏成分不同。金霉素是四环素类抗生素，红霉素是大环内酯类抗生素，二者都可通过抑制病原体蛋白质的合成来起到抗菌作用。不同之处在于，金霉素比红霉素抗菌的种类多一些。不过，对于引起眼部感染的常见细菌和沙眼衣原体，二者都能起到很好的抗菌作用。

用眼膏的注意事项。无论是金霉素眼膏还是红霉素眼膏，在使用时都要注意以下两种情况，出现之后要及时就医：1.用药5天后症状仍未缓解（不可长期连续使用）；2.用药部位出现烧灼感、瘙痒、充血、水肿等不良反应。

眼膏的贮存方法。眼膏未开启，有效期以药品包装盒为准；若已开启，则在正确的贮存条件下，使用不超过4周。对于短期内无法用完的药品，最好能在包装盒上注明开启的时间，以便下次使用时，能够知道药物是否超过了使用期限。

学会正确涂眼膏。涂眼前，要注意清洁双手和脸部，头略向后仰，眼向上望；食指轻轻拉下眼睑，把约1厘米长的眼膏涂入结膜囊内，闭眼睛约1分钟。眼膏及眼用凝胶能在眼中迅速融化，眨眼有助于眼膏的扩散。使用眼膏时，管口尽量不要接触手和眼睛，以防止污染。