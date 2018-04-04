中国整形美容协会公布第二批A等级医疗美容机构评价结果

2018年4月4日，中国整形美容协会2017年医疗美容机构评价工作总结会在京召开。据悉，这是中国整形美容协会评出的国内第二批A等级医疗美容机构。

中国整形美容协会会长张斌为5A等级医美机构颁发牌匾。

中国整形美容协会会长张斌指出，随着经济发展，我国医疗美容市场发生了巨大变化，社会资本大量进入医疗美容领域，从事医疗美容服务的医疗机构从几百家迅猛发展到近万家，从业人员近30万人。与此同时，医疗美容市场也出现了许多新情况、新问题，比如服务项目、新技术、新材料更新换代快，机构、人员、材料及器械准入不能满足市场需求，非法医疗美容服务的猖獗等。而老百姓大多是通过户外广告、搜索引擎、网络、电视等方式或渠道了解和选择美容医院，由于某些医院的广告存在扩大宣传现象，对技术水平服务态度和能力存在信息不对称，患者不知道如何选择。这些都严重歪曲了医疗整形美容行业的医学本质属性，误导了消费者，导致不公平竞争，也导致了某些行业混乱现象。因此，医疗美容行业急需进行规范化管理和行业自律，也需要权威机构有针对性的对医疗美容机构制定标准，进行评价。

据介绍，2017年，中国整形美容协会组织评价专家组对北京、四川、江苏、广东、浙江、广西、云南、海南、黑龙江等9省市的102家医疗美容机构进行了评级，最终评出5A级10家，4A级10家，3A级20家，2A级9家，其中5A为最高级别。获评5A，表明该医疗美容机构在内部规范管理、保障患者安全、临床技术力量、医疗服务质量、医疗服务水平等方面都走在国内其他美容医疗机构的前面，医美患者可以根据A等级标识来选择适合自己的医疗美容机构。

中国整形美容协会副秘书长曹德全表示，自2012年起，中国整形美容协会受国家卫生行政部门的委托开始研究制定“医疗美容机构评价标准”，2014年完成了标准草拟工作。为了检验评价标准的可执行性，于2015年在全国9个省市17家机构运用该标准开展了试点试行。2015年底正式对外发布了这套评价标准。该评价标准以《三级综合医院评审标准（2011版）》和《专科医院评审标准》为蓝本，充分借鉴了美国JCI标准等国外医院评审经验，结合国内医疗美容机构的实际水平，围绕确保患者安全和促进医疗质量持续改进两个重点，侧重考核医疗机构诊疗资质的合法性和临床技术力量，强调医患沟通、手术核查、危急值报告等涉及患者安全的核心指标，把门诊管理、病历管理、药品管理、麻醉管理、护理管理、手术室管理、院感控制等放在突出的位置。评价结果分别在中国整形美容协会和参评机构所在的省级整形美容协会官方网站上公示，接受媒体、公众的监督，经过公示无异议后，才确定了参评机构的A等级标识。

中国整形美容协会副会长李世荣称，与医美发达国家相比，我国医疗技术差异不明显，有些技术甚至走在国际前列，关键在于其精细化的高水平服务、风险管控体系以及完善的监管制度。此次中国整形美容协会开展获评5A等级医疗美容机构评价，就是为了推动医疗美容机构在内部规范管理、保障患者安全、临床技术力量、医疗服务质量、医疗服务水平等方面得到改善和提高，进而促进我国医疗美容行业健康有序发展。