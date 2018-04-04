中日医院牵头成立专病医联体 推进儿童生长发育诊治水平提高

人民网北京4月4日电（王钰迪）日前，中日医院生长发育障碍专病医联体成立大会在北京召开，会议宣布成立以中日友好医院为牵头单位，北京市各区级妇幼保健院为合作单位的儿童生长发育障碍专病医联体。中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、北京市卫计委、中日医院领导、医联体成员单位代表、全国知名儿科专家等出席会议。

我国儿童生长迟缓率较高，儿科建设相对落后

据专家介绍，儿童生长发育涵盖了儿童体格发育、精神运动发育及性腺发育三大问题，是儿童健康的重要关注领域。

保障儿童正常生长发育，不仅是儿童身体健康的重要标志，也是一项重要的国家健康战略。我国儿童生长迟缓率较高，农村地区尤为显著，但儿科、儿童保健学科建设相对落后，更加突显了开展儿童生长发育工作的迫切性。

曾经在2016年8月19日召开的“全国卫生与健康大会”上，强调要重视少年儿童健康，全面加强幼儿园、中小学的卫生与健康工作，加强健康知识的宣传力度，提高学生主动防病意识，有针对性的实施贫困地区学生营养餐或营养包行动，保障生长、发育。

成立专病医联体，推进生长发育诊治水平提高

目前，我国医疗资源总量不足，分布碎片化、不均衡，优质医疗资源更为缺乏，不同级别医疗机构医生水平差异较大。而此次成立的生长发育障碍专病医联体与以往建成的区域性医联体不同，专病医联体是专门为解决某一专科专病领域医疗问题的“提高型”医联体，覆盖范围更广。

据悉，生长发育障碍专病医联体成立后将致力于推动我国儿童生长发育的规范诊治及疾病预防，推动临床研究体系建设与能力提升，医生医疗照护水平。中日医院儿童生长发育团队，是以监测、评估、指导和治疗生长发育异常的专业团队，对于各种原因引起的矮小症、性腺发育异常、Turner综合征、甲状腺疾病、肾上腺疾病等有着近二十年的临床诊疗经验。

关于生长发育障碍专病医联体的主要工作内容，中日医院儿科王琨蒂教授介绍说，医联体将建设生长发育障碍、矮小症和性早熟等疾病的规范诊治与临床研究的交流协作平台；推动我国儿童生长发育障碍的规范诊治、长期管理体系建设与能力提升；探索与推广儿童生长发育障碍的诊治适宜技术，提升基层单位的诊疗能力;建立小儿内分泌疾病协同研究网络和数据平台；建立生长发育障碍队列，开展多中心临床研究；加强专业人才培养，打造儿童生长发育障碍的临床多学科团队和研究团队；同时加强宣传与健康教育，提升社会、医疗界、医药企业与政府对儿童生长发育障碍的认识，共同推进对儿童生长发育障碍的防、诊、治水平的提高。

提供国家远程平台，在家门口享受服务

据专家介绍，此次中日医院儿科牵头与北京市各区级妇幼保健院成立生长发育障碍专病医联体后，合作单位与牵头单位之间将共同实施技术辐射和双向转诊。

“医联体”将发挥中日医院儿童生长发育专科的学科优势，借助北京市优生优育协会，围绕矮小症、性早熟等疾病的预防、临床诊疗、组织管理、技术指导、人才培养、科研能力以及信息支持，广泛开展业务合作，形成多方共赢的局面。

中日医院儿科主任张琪教授指出，中日医院可以提供国家远程医疗平台，科室方面有教学查房、继续教育培训以及各种技能操作培训，医联体平台还可以提供多学科会诊。生长发育障碍专病医联体成立后，将为医联体成员单位内的患者提供同质、优质、规范的服务，为儿童早期健康尽我们的职责。

专家：发现孩子生长发育障碍切勿盲目治疗

随后，上海交通大学医学院附属新华医院顾学范教授、首都医科大学北京儿童医院梁学军教授、中日医院儿科生长发育学科带头人张知新教授分别介绍了儿童生长发育障碍疾病的防治最新进展。

顾学范教授介绍说，人体身高的80%取决于遗传潜力，而影响正常身高发育的因素整体分析有以下5个方面：

1、遗传：种族、家族、性成熟的迟早、对营养的需求、 对疾病的抵抗等；

2、营养：适当的量与比例可使生长潜力充分发挥；

3、疾病：急性疾病使体重下降，慢性疾病影响身高和体重；

4、母亲情况：营养、情绪、疾病（高血压、妊娠毒血症、糖尿病、感染）、畸形（子宫、胎盘异常）、药物摄入、X线、酒、烟、尼古丁等；

5、生活环境: 居住条件、阳光、空气、水、生活习惯、 文化教养、运动、医疗保健服务等。

对于如何及早发现孩子是否存在生长发育障碍？梁学军教授谈到，在判断生长是否正常时，生长速度比身高更重要。2岁以下孩子每年生长速率<7cm；3岁至青春期开始期间的孩子每年生长速率<5c；青春期孩子每年生长速率<6cm都需要特别关注。

张知新教授在会上指出，随着社会发展和经济水平提升，中国儿童的总体身高普遍比上一代要高，因为营养不良造成身形矮小的情况已经不常见。但是在儿童总人群中，总有一些是由于各种原因长得矮小的，家长要尽早发现孩子矮小的“苗头”。

“造成儿童矮小的原因很多，家长发现孩子矮小后一定要到医院检查清楚引起矮小的具体原因，然后对症下药。不要盲目听信市面上宣传的所谓增高药、增高鞋。”张知新教授指出，对于由于生长激素缺乏症引起的矮小，可以注射生长激素治疗，效果明显。

“目前生长激素注射的适应症主要有六种：生长激素缺乏症、慢性肾衰竭、特纳综合征、Prader-Willi综合征、宫内发育迟缓（小于胎龄儿）、特发性矮小症（没有发现任何疾病因素）。”张知新教授介绍说，其中生长激素对生长激素缺乏的矮小儿童特别有效，而这些孩子如果不及早治疗，成年后的最终身高可能仅在1.30米左右，即"侏儒症"。而如果使用了生长激素，原来孩子一年长不到三四厘米，打完生长激素后一年可长到8～10厘米。

“一旦确诊为生长激素缺乏，越早使用生长激素越好，否则等到孩子差不多读初中才来治疗，原来落下的身高就再也追不回了。”张知新教授强调！

张知新教授相信，通过“中日医院生长发育障碍专病医联体”的建立，将发挥中日医院儿童生长发育学科的优势，联合全国各级医疗机构，携手为儿童生长发育学科的建设和发展群策共力！