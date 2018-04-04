长了小白虫的杨梅能吃吗？

杨梅果实风味独特，酸甜适口，营养价值丰富，对人体有重要的医疗和保健作用，是深受消费者青睐的鲜食水果。杨梅含有多种机酸，维生素C的含量也十分丰富，具有较强的抗氧化和抗衰老的作用。杨梅的医疗保健作用最早在北魏的《齐民要术》中便有记载。近代生物学和医学进一步证明，杨梅具有消食、消暑、御寒、止泻、利尿、生津止渴、清肠胃、防癌等多种功效。

有消费者发现，将刚买到的杨梅放到盆里，然后在盆里倒入清水以覆盖住全部的杨梅，再将食盐倒入盆中，将杨梅在盐水中浸泡20分钟左右，这时仔细观察，会看到有白色的小虫爬出来。那么杨梅上的小白虫是什么呢？其实，隐藏在杨梅里面的白色小虫子是果蝇的幼虫。一般在繁殖的季节，它们会被杨梅清香甜爽的气味吸引，由此在杨梅的表面上产卵。果蝇平时以蜂蜜、果实等为食物，本身比较干净，而且它还是一种优质蛋白，含有抗菌肽，有人还会把这虫子当成宝贝。由此也可以看出这种小虫子无害的原因，那就是，从果蝇幼虫产下到它长大，都会一直在杨梅里，以杨梅果肉为食物，所以基本不受什么污染。自然长大之后，果蝇也就飞走了。因此，带有白色小虫的杨梅吃了是没有害处的，也不会产生对人体不好的病菌，可以放心吃。

杨梅果实里有虫子不是因为不新鲜导致的，新鲜的杨梅经盐水泡过后同样会泡出虫子，而且越大的杨梅因为甜度高，越容易成为目标。从某种意义上说，泡出虫子反而可以说明杨梅果肉里的农药残留非常少，甚至没有农药。虽然果虫对人体无害，但不代表所有长虫的杨梅都能吃，如果杨梅出现了腐败、变色、口味酸败，那说明杨梅出现问题了，这样的杨梅肯定不能吃。