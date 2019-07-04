上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院药学部 徐熠

夏季是急性胃肠炎的好发季节。小时候经常一不小心就拉肚子，长辈会端出一小杯杨梅酒加一颗杨梅让我服下，立刻就能见效，令人称奇。杨梅酒作为一种民间广为流传的止泻验方，至今仍有不少人在使用。

杨梅不仅营养价值高，且具有较高的药用价值。早在宋代《开宝本草》中就记载杨梅“主去痰、止呕、断下痢，清食解酒”，明代李时珍在《本草纲目》中记载“杨梅味酸甜，性温、无毒。能止渴、和五脏、涤肠胃，除烦溃恶气。”可见，民间一直将杨梅浸酒作为药酒在使用。

杨梅酸甘性温，具有生津解渴、和胃消食的功效，可用于治疗烦渴、吐泻、痢疾、腹痛及解酒等。酒性大热，味甘、辛，具有活血通络、祛风散寒的作用。酒作为“百药之长，万药之引”“能够消冷积寒气……止水泄”，可以很好地提取杨梅的抑菌作用，同时引药入曲，融杨梅之药性。夏季腹泻，多由于过多进食冷饮、冷食，或淋雨，或空调使用不当致着凉受寒后引起。此时喝点杨梅酒或吃一两个白酒浸泡的杨梅，就能起到很好的止泻作用。导致腹泻的常见菌群有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、伤寒沙门氏菌、志贺氏痢疾杆菌等，研究发现，杨梅果实的乙醇水溶液提取物有较好的抑菌活性。同时，杨梅果肉中的纤维素可刺激肠道蠕动，有利于体内有害物质的排泄。

杨梅酒的食用方法包括：1.杨梅用陈酒浸（酒越陈越好），每日食一两枚杨梅，每日两次，治痢疾。2.杨梅用高粱酒浸，每次食一两枚杨梅，每日两次，治腹泻、痧气腹痛。3.杨梅500克（用淡盐水浸洗），加入米酒2公斤，密封保存，在阴凉、避光、室温下放置20~30天即可食用。每日服用3次，每次30~40毫升。因为杨梅酒是自制药酒，建议打开后冷藏保存。如将杨梅与酒分离，可延长保质期。

那么，是否所有的腹泻都能食用杨梅酒呢？受寒引起的腹泻，通常没有腹痛或有轻度腹痛，腹泻程度较轻，每天数次，大便稀薄无臭，无黏冻，无便血，这时食用杨梅酒，可以温通经脉、涩肠止泻。但如果患者腹泻、腹痛严重，出现黏冻、便血等症状，应及时去医院治疗，而不能单纯依赖杨梅酒了。

值得注意的是，杨梅味酸，容易腐蚀牙齿，食用后最好及时漱口；杨梅的酸性成分还容易刺激胃黏膜，胃溃疡患者尽量少喝或不喝杨梅酒。杨梅性温，血热火旺者不宜多食。糖尿病患者及孕妇忌食杨梅。