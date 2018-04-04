萝卜有几种，该吃哪个好？

民间常有这样的说法“萝卜上市、郎中下市”，可见萝卜在老百姓心目中地位之高。萝卜真的有那么神奇吗？萝卜又分白萝卜、青萝卜等不同品种，功效有何不同？广州中医药大学第一附属医院治未病科主治医师蒋柠为读者进行解答。

萝卜真有那么神奇？

蒋柠介绍，中医认为萝卜有消食、下腻、润肺、解毒生津、利尿通便和凉血止血的作用。萝卜古称“莱菔”，《本草纲目》认为它是蔬菜中最有好处的东西。从现代医学讲，萝卜含有大量的维生素A、C，淀粉酶、芥子油和粗纤维。粗纤维里木质素的含量在蔬菜中是较多的。淀粉酶有帮助消化的作用。粗纤维能帮助肠道排毒，促进胃肠蠕动，有较明显的消食作用。芥子油是较好的呼吸道用药，可帮助化痰、排痰、镇咳。

白萝卜青萝卜功效有不同

萝卜有白皮的、青皮的和红皮的，功效有何不同？蒋柠介绍，在广东，白皮白心的萝卜其实是外来物种。中国本土的萝卜都是偏青色的，相对来讲，青色的萝卜就会甜一点，纤维含量会高一点。

现在常吃的这种白皮白心的萝卜，由于色白，中医认为偏入肺经的比较多，在润肺止咳方面作用就会强一些。青色萝卜解毒的功效会强一点，而且它的木质素含量较高，防癌抗癌作用更强一点。因为木质素可提高巨噬细胞的吞噬能力，多种酶可分解肿瘤细胞的亚硝酸胺产物，所以有一定的防癌作用。北方红皮的白萝卜，中医说红发赤，气味就辛一点，温胃养胃一些。

“一方水土养一方人”，一般还是建议大家吃当地产的萝卜，一来容易买得到，二来新鲜、当令，适应当地水土气候。(记者 陈辉 通讯员 张秋霞 图/余燕红)