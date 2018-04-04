饮食调理，让宝宝便便顺畅

周末外出，参加小朋友的生日派对……宝宝们都可能因为饮食不规律、零食吃得比较多，而出现大便不调的问题，这提示孩子的脾胃运化功能失常。广州中医药大学第一附属医院儿科主任医师胡小英提醒，宝宝的大便不调主要表现为大便秘结、大便稀烂两种情况，根据孩子的情况从中医辨证可分为虚实两证，有针对性地进行饮食调理。

【实证】 大便干结或大便稀烂都可能为实证。大便干结的宝宝除大便干结不通外，若同时还伴有口唇干燥、舌红舌苔黄干、易烦躁易怒、脾气大则说明肝火旺盛，若还兼有口气重，食欲差，肚子胀，舌苔厚腻，则说明兼有饮食积滞。大便稀烂的宝宝，若还伴有大便气味酸臭、胃口差、舌红舌苔黄厚，则提示宝宝有脾胃湿热，也是实证。

【虚证】 多见大便稀烂，由于脾气虚弱所致，稍吃生冷寒凉食物则容易腹泻，易疲倦，胃口差，舌淡舌苔白腻。但是有些气血虚弱、久病多病的孩子，也会出现便秘的情况，多表现为有便意，但是排便费力，多先干后软或并不干硬，容易疲倦，舌淡。

胡小英建议，根据宝宝体质虚实不同，饮食调理上，实证引起的大便不调不宜吃辛辣燥热食物，虚证则忌寒凉之品。无论是实证还是虚证宝宝的大便不调，都最好少吃生冷湿热的食物如荔枝、榴莲、芒果、甜食、油腻、难消化之品，以免阻碍脾胃气机运化，影响大便正常排泄。

值得注意的是，很多家长看到孩子大便不调就让孩子狂吃水果，这也是不可取的，还是要根据孩子体质分清虚实，如是燥热内结则可以适量食用水果，但也不能过多以免伤脾败胃，如果是饮食积滞的，则不适宜再多吃水果加重脾胃负担了。

药膳食疗方

1、谷芽、麦芽、莱菔子各10克煮水，适于大便干结、口气重、胃口差、腹胀、舌苔厚腻的宝宝。

2、木棉花、扁豆花、鸡蛋花各10克、山楂5克、甘草5克煮水，适合大便稀烂、气味酸臭、胃口差，舌红舌苔黄厚的宝宝。

3、淮山药15克、芡实15克、猪肚150克煮汤喝，适合大便稀烂、稍进食寒凉食物即腹泻，易疲倦，胃口差，舌淡的宝宝。(记者 陈辉 通讯员 张秋霞 黄蓓)