经常清洗这些部位 能去除“老人味”

老年人皮肤新陈代谢比较缓慢，沉积了大量的死皮，若不及时清理，时间久了会产生异味，也就是我们常说的“老人味”。想改善老人味，则需要由内而外地进行调整，中山大学附属第三医院岭南医院护理部主任胡爱玲给我们支招。

重点清洁皱褶部位

老年人的皮肤皱纹增多，皱褶加深，容易藏污纳垢，加之皮肤变薄、皮脂分泌少，对微生物的抵抗力下降，尤其是皱褶处如腋下、肛门附近、会阴部、趾（指）间以及女性的乳房下等部位，以及耳后、头皮、脖子等易部位易散发气味。

另外，部分老年人对大、小便的控制能力减弱，容易在内裤上留有尿液及粪便的污渍，这也是老人味的来源之一。

专家指出，对这些部位要加强皮肤的清洁，洗澡时，可选择和皮肤PH值相近的弱酸性的沐浴露清洁皮肤，少用刺激性过大的清洁液或碱性肥皂来清洁。胡爱玲提醒，特别注意不要使用含酒精的清洁液清洁，会使皮肤特别干燥。

合理的饮食，经常运动

注意日常膳食均衡，因为营养素缺乏可导致多种皮肤疾病，合理的营养有利于促进皮肤健康。多吃水果、蔬菜及坚果类食物，不抽烟喝酒，少饮用浓茶、咖啡，尽量少吃油炸、气味重的食物。

衣服最好选择纯棉材质，避免选用人工合成纤维。运动和大量出汗时，可选择防潮易干的运动装。每天都要换袜子。

老年人也可以多一些运动，比如走路、慢跑、骑车、游泳等有氧运动（长时间持续运动），可加速体内废物排出。(记者 余燕红 通讯员 江澜)