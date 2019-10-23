浴室一段时间不清洁，就会滋生出各种污垢和细菌。近期，日本生活网站“舒适住宅”总结了四种浴室常见的污渍，以及清洁方法。

酵母菌。浴室里粉红色黏糊糊的污垢就是酵母菌，它喜欢高温潮湿的环境，所以常在水龙头、浴液瓶、排水口、水池等处繁殖。这种真菌容易清除，对人体无害，但繁殖速度快，不根除的话很快就能再生。扫除时虽然用海绵、刷子就能擦净，但为彻底除菌，防止再生，建议使用含有氯酸（可沾水处）或酒精（不可沾水处）的清洁剂。

霉菌。浴室里常见的黑色霉菌非常顽固，它会在墙壁等处“生根”，光清洗表面无法彻底去除。这种霉菌以头发、皮脂、肥皂等为营养源，会引起过敏、哮喘等疾病。若酵母菌长期不清洁，也会变成这种顽固的霉菌。扫除时，建议使用有强力除菌、漂白效果的氯酸漂白剂。喷在霉菌上后覆盖一层保鲜膜，静置5~10分钟后再用水冲走。注意不要用刷子刷，否则会在墙壁等处留下细痕，易残留水滴，更爱长霉菌。

水垢。浴室镜面上的白色水垢，是水分蒸发时残留的自来水中的矿物质。因其是碱性的，用酸性清洁剂中和就能清理干净。建议用含有柠檬酸的清洁剂来清洁，或者柠檬汁、白醋也行。

皮脂。有些浴室地板缝里的黑色污垢不是霉菌，也可能是皮脂。与水垢相反，皮脂是酸性的，所以应用小苏打来清洁。 （赵可佳）