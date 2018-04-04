头晕还是眩晕，你还傻傻分不清

头晕、眩晕是老年人常见的身体不适。“我今天没吃早饭，一到中午已经饿得眩晕了！”“医生，我经常头晕，一犯病就感觉天旋地转的！”……中山大学附属第一医院神经科副主任黄海威说，来神经内科就诊的病人一半都说自己有眩晕或头晕症状，不过很多人常常分不清这两者的区别而表达错误。而引起这些症状的原因很多，可能涉及神经内科、耳鼻喉科等多个科室的疾病，很多病人可能需要兜兜转转好几个科室才能知道自己究竟得的是什么病。

实际上， 和头晕相比，眩晕给患者带来的困扰更大。患者在感到眩晕时，往往同时还可能伴有恶心、呕吐、耳鸣、平衡失调、眼震、冒冷汗等症状，这让患者就医的心情迫切，但是引起眩晕的病因很多，许多患者不知道该看什么科，在看病的过程中也易走弯路。黄海威举例说，神经科、耳鼻喉科的许多疾病如脑梗塞、后循环缺血、美尼尔氏综合征、耳石症、前庭神经元炎等都可能造成眩晕。

正因此，中山大学附属第一医院东院于近日成立了眩晕中心，并召开了第二届眩晕论坛。据了解，该眩晕中心由包括神经内科分部、耳鼻喉科分部、康复科分部、放射科分部、MDT门诊在内5个分部组成，囊括了神经内科、耳鼻喉科、康复科、放射科的医生团队、先进技术和完善设备。这样患者就无需在多个科室间奔波、重复地进行检查，来到眩晕中心就可以一步到位得到多学科专家的联合诊疗，对于疑难病例，还能得到多专科专家的联合会诊。

Tips： 头晕和眩晕有啥区别

黄海威介绍，头晕更主要是指感到头重脚轻，头脑昏沉等不适，引起这一症状常见的原因是体循环方面的问题，比如说供血不足（如低血压）失眠、植物神经功能紊乱、更年期综合征也可能引起头晕。而眩晕指的是患者感到自身或周围物体旋转、摇摆、浮动感。(记者 陈辉 通讯员 何旭鹏)