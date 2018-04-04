家中老人中风后，吃喝不能太精细

受访专家/广东省中医院芳村神经外科主任医师 黄涛

家中老人突发中风，不少人因为送治及时，经过一番与病魔的生死搏斗，命是救回来了，但以后生活和健康都受到很大的影响，心理也会有很大的落差。此时，除了积极地配合医生的治疗之外，在饮食调理也很重要。广东省中医院芳村神经外科主任医师黄涛介绍，对于中风老人特别是偏瘫患者的日常饮食，应把握以下几条原则：

（1）应供给营养丰富和易消化的食品。

（2）多饮水并常吃半流质食物，瘫痪病人常有怕尿多而尽量少饮水的心理，这是不对的，瘫痪病人应有充足的水分供应，病人清晨饮1-2杯淡盐水可预防便秘。

（3）食物不可过于精细，注意膳食纤维的摄入，增加胃肠蠕动，以预防便秘的发生。

（4）忌饮浓茶、酒类、咖啡和辛辣刺激性食物。限制精制糖和含糖类的甜食，包括点心、糖果和饮料的摄入。脑血栓的病人食盐的用量要小，要采用低盐饮食，每日食盐总量不超3克，可在烹调后再加入盐拌匀。

另外，专家还给出几个辅治中风后遗症的食疗方，供读者选用。

1、栗子桂圆粥

栗子10个(去壳用肉)，桂圆肉15克，粳米50克，白糖少许。先将栗子切成碎块，与米同煮成粥，将熟时放桂圆肉，食用时加白糖少许。可做早餐，或不拘时食用。此粥补肾，强筋，通脉。可辅治中风后遗症。

2、四味粳米粥

天麻9克(以布包好)，枸杞15克，红枣7枚，人参3克，各物一起加水烧沸后用文火煎煮约20分钟。去天麻、枣核，下入粳米50-100克共煨粥。每日2次。用于辅助治疗中风后偏瘫伴高血压者。

3、天麻焖鸡块

鸡1只(约重1500克)，天麻15克，水发冬菇50克，鸡汤500毫升，调料适量。将天麻切薄片上屉蒸10分钟取出；鸡去骨切小，用油氽一下。将葱、姜用油煸出香味，加入鸡汤和调料，倒入鸡块，文火焖40分钟；入天麻片，5分钟后淀粉勾芡，淋上鸡油即可。具平肝息风，养血安神之效。适用于肝阳上亢之眩晕头痛，风湿痹着之肢体麻木、酸痛，中风瘫痪等症。

4、天麻炖猪脑

猪脑1个，食盐适量。天麻浸软切片，同猪脑加水共煮1小时，食盐调味即可。肉、汤、药俱食。可祛风止痛，滋养通脉。适用于头痛之症。现多用于神经性偏头痛、肝阴虚型高血压、动脉硬化及脑血管意外所致半身不遂等症。(记者 陈映平 通讯员 宋莉萍)