湿气重，让人头昏乏力 薏苡仁祛湿，大量用起来

中医认为，春季湿气重，困住了脾升清降浊功能，使“清气”不能上升，头部及四肢没有足够的清轻物质来濡养，所以出现头脑昏沉不清醒，全身困重、疲倦乏力等。此时应该适当采用祛湿食疗可帮助改善头昏乏力的症状。

广东省第二中医院心血管科主任中医师王清海说，薏苡仁正是广东人最常用的“健脾利湿”的食物之一。薏苡仁淡渗利湿、微寒清热，以清利湿热为主，兼有健脾的功效。

需要提及的是，薏苡仁虽是药食两用不可多得的保健良药，但吃薏苡仁也有一定禁忌：如滑精、小便多者亦不适宜食用，孕妇忌用（可能会有滑胎）。

推荐食疗方：

薏苡仁粥（一人份）

材料：大米50克，薏苡仁30克，白糖适量（薏苡仁一天的常用量为9-30克）。

制法：将薏苡仁、大米淘净一同放入锅中，加清水适量煮粥，待熟时调入白糖，再煮沸即成。

王清海说，薏苡仁粥具有健脾渗湿、清热排脓、利小便、强筋骨的作用，常将其用于水肿、脚气病、小便不利、脾虚泄泻、暑湿感冒等症。这款粥其实很适合目前广州湿热天气食用。

值得注意的是，由于薏苡仁发挥作用的力度比较缓和，所以用量可以一次在30克。如果感觉薏苡仁有点寒凉，可以先把薏苡仁炒熟了之后，除去寒性，再用来煲汤或煲粥，一样可以起到祛湿健脾的功效。(记者 张华)