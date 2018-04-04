坐过山车,颈椎骨折;掰手腕,断了手臂!盘点预防那些意想不到的骨折

春暖花开，市民户外活动增加，引发的骨折伤害也多了起来。不少市民认为，人们只有发生撞击、摔倒、跌落时才会骨折。记者在医院骨伤科走访了解到，不少患者没摔没崴、没磕没碰也骨折了。长沙市中医医院（长沙市第八医院）骨伤科专家表示，除了直接暴力能引起骨折，积累性劳损、肌肉牵拉、间接暴力和一些病理因素都能引起骨折。这些在普通市民看来意想不到的骨折，其实都是可以预防的。

A、疲劳性骨折

穿高跟鞋爬趟山跖骨骨折了

黄女士是不化妆、不穿高跟鞋就不出门的爱美人士。上周末，她去爬山赏花照样穿着高跟鞋，尽管没摔也没崴，但下山时总觉得右脚脚背不适，回家休息了两天，脚背酸痛越来越厉害，到医院检查发现，右脚第二跖骨骨折了。医生表示，黄女士这种骨折是积累性劳损造成的，被称为疲劳性骨折，通常以保守治疗为主，严重的可采用局部外固定。

专家提醒

旅游踏青千万别穿高跟鞋

长沙市中医医院骨伤三科主任医师谭小平介绍，疲劳性骨折多发生在长途行军的士兵、经常跑跳的运动员和舞蹈演员等群体身上。市民经常参加竞技性运动，或者爱穿高跟鞋爬山、旅游等，也容易导致疲劳性骨折。

市民运动、行走过程中一旦出现前足疼痛，尤其是“不走不痛、一走就痛、越走越痛”的情况，就应该怀疑是疲劳性骨折，最好马上终止运动，及时就诊。疲劳性骨折就诊宜早不宜晚，以免造成愈合困难。

谭小平提醒，市民旅游踏青时应该选择舒适、合脚的鞋子，千万别穿高跟鞋；避免短时间长途行走，特别是在崎岖不平的山路上长途行走；远途旅游时，途中要适当休息，做做足部按摩，晚上用温水泡泡脚；年老体弱和缺乏锻炼者最好避免长途跋涉；日常饮食注意营养均衡，适当补充维生素D和钙。

B、肌肉牵拉骨折

坐趟过山车，游客颈椎骨折了

结婚5周年纪念日那天，32岁的金先生和妻子重新体验当年一起坐过山车的浪漫。到达终点下车后，金先生觉得脖子不舒服、头晕、四肢无力，坐下来休息了30分钟仍没有缓解。到医院检查，他被确诊为第一颈椎和第二颈椎骨折，所幸属于不完全骨折，经过一段时间康复治疗可以恢复。医生分析，金先生的骨折属于肌肉牵拉骨折，与他近年被颈椎病困扰不无关系。

专家提醒

颈椎病患者慎玩失重类娱乐项目

长沙市中医医院骨伤五科主任、主任医师谭益云介绍，人体脊椎肌肉分为两层，浅层肌肉用来帮助人体完成一些主动的运动功能，深层肌肉主要是维持脊椎的稳定，通常在身体受到外来力量干扰时发挥作用。

当颈椎在高速失重环境下前后摆动时，一旦深层肌肉力量不足，就可能导致颈部过屈或过伸，引起软组织拉伤，甚至颈椎爆裂性骨折。谭益云建议，有较严重颈椎病的市民在参加蹦极、过山车、高空弹射等高空失重类娱乐项目时应该特别慎重。

C、间接暴力骨折

掰手腕时猛发力，高中生断了手臂

课间休息时，16岁的高二学生小李和同学们掰手腕比力气。开始时，小李轻易击倒几名同学，随后遇到一名强劲对手，战况陷入胶着，他决定猛然发力攻其不备，速战速决。可就在发力的瞬间，他感到右上臂一阵剧痛，很快就肿胀起来。随后他在长沙市中医医院被诊断为肱骨中下段骨折。

专家提醒

对抗性运动应该量力而行

长沙市中医医院骨伤科大主任兼骨伤六科主任、主任医师辛晓春介绍，上臂的长骨叫肱骨，肱骨承受牵引力的能力较强，比如我们平时拎东西时就是一种向下的牵引力；而掰手腕时是一种剪切力，肱骨承受剪切力的能力很弱，如果使力的方向或姿势不对，特别是在双方势均力敌时突然发力，就容易造成肱骨螺旋形骨折。辛晓春提醒，在进行对抗性运动前应做好身体预热，循序渐进，量力而行。

D、病理性骨折

见面一拥抱，老同学腰椎骨折了

刘女士听说小学同窗好友到长沙旅游，开心地到小区门口迎接。20多年未见的好友远远认出了彼此，激动地抱在一起。老同学身材比较高大，将瘦小的刘女士拦腰抱起来转了一圈。谁知，刘女士一落地就感到腰部疼痛，随后到医院检查，居然是腰椎骨折。医生检查发现，60岁的刘女士这么轻易就发生骨折，是严重的骨质疏松引起。

专家提醒

预防骨质疏松从年轻时开始

谭益云表示，刘女士这种情况在临床上并不罕见，有的人打几个喷嚏，甚至抖一抖被子都可能引起骨折。这些情况往往属于病理性骨折。骨质疏松、肿瘤、结核等病症都容易引起病理性骨折，其中老年人最常见的是骨质疏松。因此，老年人在剧烈咳嗽、抬重物后，如果出现腰背疼痛的情况一定要警惕，如果疼痛持续几天没有缓解，应尽早就医。

谭益云提醒，骨质疏松不是老年人的专利，不良的饮食和生活习惯让骨质疏松症趋于年轻化。预防骨质疏松应从年轻时开始，注意合理饮食，多吃豆类、鱼虾类、牛奶等富含钙质的食物，尽量少喝碳酸饮料；平时还需适当运动，经常晒晒日光浴。此外，定期检查骨密度对预防骨质疏松症也很重要，建议中老年人及有骨质疏松症危险因素的人群每年进行一次骨密度检测，并在专业医生的指导下合理补钙和对症治疗。