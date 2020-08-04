“妈妈手”痛，这几招练起来

“妈妈手”，医学上称之为腱鞘炎，或狭窄性腱鞘炎，是手部一种常见的疾病。之所以叫“妈妈手”，是因为新手妈妈长时间抱娃，或抱娃姿势不当，导致手腕部的肌腱与腱鞘不断摩擦、劳损，发生炎症。 “妈妈手”当然也不是妈妈的专利，长期抱宝宝的爸爸，爷爷或者奶奶也会得这种病；不要忽略长期玩手机、长时间用双手重复一个动作，亦是这种病的诱因。

一个动作知道你是否中招

出现“妈妈手”时，最常见的症状是手腕部靠近大拇指的部位感到疼痛，特别是在转动手腕或握拳、抓握东西等使用手腕或拇指的时候。广东省妇幼保健院麻醉科疼痛门诊罗超容主管护师说，多数人指出疼痛在手腕内侧突起的骨头处，部分人仅仅感觉手部关节处很“别扭”，关节运动时感到酸胀或感觉使不了劲，它可能来得很突然，也可能是逐渐加重。严重一些的，可感觉受累手指活动受限。

归纳起来，一个很简单的方法可以帮你判断是否患上了“妈妈手”：手握拳将拇指包在另外四只手指下，手腕再向小指方向摆动，如果您感觉手腕拇指侧有明显的疼痛，那么，很可能您已经被“妈妈手”缠上了。

功能锻炼操在家练起来

腱鞘炎是属于一种劳损性的疾病，平时一定要避免过长时间、不合理或反复地劳累你的手指与手腕，避免长时间寒冷刺激（如冷水洗刷、空调温度设置过低等），并注意放松与休息，以减少腱鞘损伤的机会，避免腱鞘炎的出现。

罗超容讲解了几个锻炼手功能的步骤，妈妈们不用上医院也可以进行治疗：

1、掌面朝上，大拇指尖放在第四指的底部，然后拇指从手掌上垂直抬起，保持拇指伸长约6秒，然后松开，重复8-12次。

2、5个手指并拢，将一条橡皮圈套在手指外侧，然后用力撑开，各手指均感觉受力，保持5秒后放松，重复8-12次。

3、伸出你的手臂，就好像你要和别人握手一样。拇指弯过手掌，在另一只手的帮助下轻轻地向下伸展你的拇指和手腕。你会感觉到手腕拇指侧的伸展。保持至少15-30秒。重复2-4次。

4、手掌朝上伸出你的手臂。在你的手上握住一个小哑铃（用小易拉罐汽水代替），把你的手腕向上举起来。你会感到手背有一种伸展的感觉。慢慢降低你的手腕，使重量回到原来的位置。做2组各15次。

“神针”技术，让“妈妈手”不再疼痛

“妈妈手”程度比较严重的，经过功能锻炼无效的，应寻求疼痛专科医生的帮助。广东省妇幼保健院麻醉科疼痛门诊副主任医师黄希照说，在肌骨超声检查下，医生清晰地看到“妈妈手”患者两根肌腱被一黑色的圈圈紧紧地绑住，动弹不得，这其实就是控制拇指的两根肌腱炎症水肿了，从而导致被包裹它们的腱鞘卡压住了，进而出现了疼痛和手部关节处无法使劲的感觉。医生可以在超声可视化技术下按照导航路线将消炎镇痛药注射到两根肌腱之间的腱鞘内，患者疼痛可明显减轻。

据了解，超声引导注射治疗技术具有精准、无辐射、诊断和治疗一体化等优点，像桡骨茎突狭窄性腱鞘炎、肩周炎、腰椎小关节紊乱、胸廓出口综合征、膝关节疼痛、足底筋膜炎、植物神经功能紊乱等均可以治疗。

（羊城晚报记者 张华 通讯员 林惠芳）