春日放风筝好处多：活动颈椎、缓解腰部肌肉

冬去春来，清空碧净，草长莺飞，又到了放风筝的大好时光。此时，走出家门，来到空旷的广场，将风筝放飞于蓝天，不仅能锻炼身体，增进健康，而且可使人心旷神怡，扫去烦恼，给生活带来无限的乐趣。

放风筝锻炼历史悠久

风筝作为民间喜爱的运动方式，早在明清时期就比较流行。据史料记载，曹雪芹于乾隆二十三年（公元1758年）在京城广武门外作过精彩的风筝放飞表演，只见风筝在空中上下翻滚，如飞燕穿梭，趣味盎然，招来许多人驻足观赏。他的放风筝诗云：“兔起鹘落似燕隼，上击下翻复盘旋。最是多情双飞燕，左扑右闪逗云间。”曹雪芹说这是“风筝疗法”，也有效地治愈了他的眼疾与失眠。

放风筝是一项全身性的体育运动，是一种肢体与眼、脑并用的运动。放线收线，跑前跑后，前顾后仰，张弛有序，动静之间，其乐融融。加之春暖花开，阳光明媚，空气清新，人在天地之间，忘情地嬉戏玩乐，任何顾虑与忧愁都置之度外。这个时候，头脑清晰，气血通畅，手脚灵活，放眼明朗，身体各个部位都得到了锻炼。

春日放风筝好处多

放风筝对人体的益处，在南宋《续博物志》中就有“引线向上，令小儿张口仰视，可泄内热”的记载。放风筝时，脚步轻快，不断地低头、仰头，既活动了颈椎部位，又有利于缓解腰部的肌肉。同时，由于能尽情地呼吸新鲜空气，吐故纳新，可以促进人的新陈代谢，改善血液循环。

中国有句古话：“鸢者长寿。”鸢就是风筝，是说经常放风筝的人寿命长。放风筝是一项户外运动，在河滩上，在田野上，走进大自然中，伴着阵阵清风，沐浴着明媚的阳光，时而向前，时而向后，时而急促，时而缓慢，使人们心旷神怡，忘却烦恼，使你减轻压力。无怪乎国外称放风筝为“风筝康复疗法”。

据悉，“风筝康复疗法”在治疗神经衰弱、精神抑郁、失眠、健忘、食欲不振、高血脂、高血压、小儿发育不良、智力低下等方面，都有减轻症状，恢复健康的功效。同时，放风筝能调节眼部肌肉和神经，消除眼睛疲劳，达到保护和增强视力的目的，对防治近视眼、老花眼、视神经萎缩极为有利，也有利于防治颈椎病。有位老人喜欢放风筝，颈椎病得到改善，头也不晕，眼也不花，挥毫写道：放风筝直上九云霄，看老夫直追青春年少。（毛德西）