皮肤为何会过敏？如何远离过敏

正常的皮肤，是健康的展示，美丽的象征。但如果皮肤遇到了过敏，很可能转眼之间就变了样。

三层结构 三种过敏

皮肤从外到内，可以分为三部分：表皮层、真皮层、皮下组织。表皮层中起到最主要防护作用的就是角质层，角质层位于最外层，其主要作用是保护皮下组织，阻止外界的病原微生物进入，同时可以阻止皮肤中的水分蒸发、流失。正常人之所以不会过敏，这层薄薄的角质层可谓功不可没。

真皮层中含有大量的免疫细胞，其中一种叫作肥大细胞，肥大细胞与人体的过敏息息相关。肥大细胞中有一种活性物质叫作组胺，当受到外界相应的刺激后，组胺会被释放，进而引起平滑肌收缩、腺体分泌增加、毛细血管扩张、通透性改变等一系列改变，表现出来的症状就是各种过敏的症状。

比如荨麻疹，就是由于皮肤、黏膜小血管扩张及渗透性增加而出现的一种局限性水肿反应，皮疹通常在2～24小时内消退；但会反复发生新的皮疹，病程迁延数日至数月。临床上较为常见。其发病部位主要集中在真皮层，肥大细胞受到刺激后释放了组胺，组胺引起血管通透性改变，毛细血管扩张，血管中的血浆透过血管壁进入组织中，就引起了组织水肿，表现在外的就是所谓的“风团”。

临床上一般出现风团即可诊断为荨麻疹，因为它发生在真皮层，没有导致表皮层的破坏，发作时皮肤出现风团且奇痒，但消退后没有任何痕迹。

湿疹就与荨麻疹不同，湿疹的发病部位除了真皮层，往往还会牵扯到表皮层，并导致表皮层的受损。表皮层的角质层可以阻止皮肤内的水分流失，如果角质层被破坏了，就会出现组织液渗出的现象，因此很多急性湿疹患者会有密集的粟粒大小的丘疹、丘疱疹或小水疱。慢性湿疹患者皮肤粗糙、增厚、覆有鳞屑，其实都是皮肤屏障功能不好，导致局部皮肤缺水的一种表现。

面部皮肤过敏症状和湿疹类似，主要过敏症状是发痒，同时也可能会伴有红肿、干屑、水疱或病灶结痂及渗出液等症状。偶尔可能会发生脸部紧绷、麻木、肿胀等。

内因外因 共同引发

皮肤过敏原因其实总结起来很简单：自外而内或者自内而外。

所谓自外而内，即先是由于某些原因导致皮肤受损，如气候，春天的冷热温差容易引起皮肤屏障功能出现问题，导致皮肤水分流失，进而屏障功能进一步降低，这时候外界的某些变应原，如螨虫、尘土、花粉等可以进入，从而引发免疫反应，导致炎症发生，进一步损害皮肤屏障功能。另外，很多女士经常更换化妆品，如果用了某些质量有问题的化妆品，其中的香精、防腐剂、重金属（如汞）会对皮肤造成破坏，降低皮肤屏障功能；再或者护肤不当，如频繁敷面膜，也会导致皮肤损伤而敏感，极易过敏。

自内而外，主要是指摄入某种食物后，过敏物质经血液循环到达皮肤组织，在免疫系统清除的过程中，损伤了正常的皮肤组织细胞，进而出现皮肤过敏等问题。

综上所述，其实不论是自内而外还是自外而内，两者都有相同的规律，我们称之为“过敏发病路线图”。1.来自外界的变应原→穿过皮肤屏障进入皮肤→导致免疫应答→出现过敏；2.来自肠道的变应原→穿过肠道黏膜，随血液到达皮肤→引发免疫应答→出现过敏。

合理应对 远离过敏

从过敏康复的角度来看，我们可以采取如下的措施。

远离变应原或污染源 首先要到医院进行血清检查，查明导致过敏反应的变应原是什么。先要查IgE抗体，如果没有发现变应原，建议再检查一下IgG抗体，即食物不耐受的情况，对于不耐受食物要坚决远离。对于因化妆品导致的皮肤过敏，化妆品在康复期间一定要禁用，只做日常的保湿就可以。

做好保湿，提供保护，促进皮肤修复 湿疹、面部皮肤过敏都会导致皮肤角质层出现损伤，损伤状态下的皮肤防御能力降低，外界病原微生物容易入侵，而且内部的水分也容易蒸发，因此要选择恰当的保湿产品来恢复皮肤水分和脂质的平衡。面部皮肤过敏的患者可以选用肌肤敏感型的保湿护肤品，这类产品一般会更谨慎地控制香精、防腐剂的含量。湿疹患者可以选用一些不含激素的药膏涂抹在患处，形成保护层。另外，要及时补充维生素A、B族维生素和锌等营养物质，帮助皮肤尽快完成自我修复。

对于荨麻疹患者，一般皮肤屏障相对完好，因此其变应原更多的是从肠道进入。对肠道的调理，除了补充上述维生素外，还可以通过补充谷氨酰胺、益生菌、膳食纤维素等方式，帮助加强肠道屏障功能。对于部分由温度或情绪变化诱发的荨麻疹患者，可以适当补充钙镁、抗氧化物质来帮助皮肤康复。

积极治疗，养成良好的生活方式 过敏发生时可以在医生的指导下服用药物，常见的抗过敏药物有西替利嗪、氯雷他定等。这里要强调一下，对于急性期过敏，我们可以根据医生建议，科学、合理使用激素类药膏；而反复发作的过敏，建议尽量少用激素类的药膏。

很多皮肤过敏的发生与个人的生活方式息息相关，如熬夜会导致内分泌系统紊乱，皮肤水分大量丢失，进而影响屏障功能；很多湿疹患者饮水很少，本身皮肤就处于缺水的状态，熬夜可能会加重症状。

建议皮肤过敏患者在康复期间做到以下几点：不要吃辛辣、生冷等刺激性的食物，如辣椒、酒精等；不要吃过多高蛋白、高油脂的食物，尤其是容易引发过敏的食物，如海鲜；多吃蔬菜、水果和粗杂粮，适量多饮水；保持心情放松，避免过度紧张和压力过大；保持充足睡眠，不要熬夜；适当运动。

（作者系北京过敏之家皮肤过敏专家，中国中医科学院西苑医院皮肤科主任医师）