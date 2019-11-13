3D打印造出带有血管的“活皮肤”
化冬
据外媒报道，美国伦斯勒理工学院研究人员最新研制一种3D打印技术，可以制造出带有血管的“活皮肤”，它是朝向创造更接近人体自然皮肤移植物的重要一步。
研究者潘卡伊·卡兰德说：“目前任何临床治疗更像是一个‘华而不实’的创可贴，它可以加速伤口愈合，但最终会脱落，无法与宿主细胞结合在一起。”
当前皮肤移植手术中缺少正常运行的血管系统，卡兰德从事这项挑战技术已有多年时间。研究小组发现，一旦将3D打印皮肤移植到实验老鼠身体上，3D打印皮肤上的血管就开始与老鼠自己的血管连接起来。
卡兰德说：“这是非常重要的，这意味着实际上有血液和营养物质转移至移植体，并维持移植体生存。为了使3D打印皮肤技术达到临床应用水平，研究人员需要使用类似CRISPR技术编辑供体细胞，从而使患者身体能够接受移植皮肤，虽然当前我们还未实现，但我们离目标更近一步。”
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