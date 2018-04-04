智能垃圾分类，让校园更美城市更靓

近年来，广州持续深入推进垃圾综合治理，把垃圾治理作为城市可持续发展战略和建设干净整洁平安有序城市环境的重要举措。继去年生活垃圾强制分类落户全市百家社区之后，广州垃圾分类覆盖范围进一步扩大。日前，位于广州大学城和龙洞大学城内的14所高校全面推行生活垃圾强制分类制度，开启高校生活垃圾分类新时代。

新在何处？可以从两个方面一窥全貌。首先是新的技术应用。如今放置在高校内的智能投放站，体积虽小却功能强大。在人工智能和互联网技术的助力下，只需将系好的垃圾袋放在称重板上，刷一刷卡便能自动入箱，不仅操作方便，还能精确计量、追溯源头。其次是新的管理模式。为了更好地引导和鼓励大学生参与垃圾分类投放，许多高校尝试推广积分奖励制度，学生完成投放后，会自动获得积分，如果投放正确，还有额外的积分奖励。这些积分可以用来兑换生活用品或冲抵部分话费和快递费等。很多同学表示，积分奖励让扔垃圾也变得很有成就感，有助于在生活中养成垃圾分类的好习惯。可见，“互联网+智能垃圾分类”在扮靓校园环境之余，也将素质教育融入生活实践，使环保理念直抵人心。

不过，让垃圾分类走进校园仍然是一项复杂的系统工程，从分类投放、分类收集到分类运输、分类处理，其中的每一个环节都密不可分。因此，技术有招、管理有方，既要在源头减量上有所体现，也要在回收利用中有所作为。通过完善垃圾收运处理环节，进一步畅通分类、回收、分拣、处理和利用的渠道，才能使垃圾各有去处甚至变废为宝。比如利用云计算、大数据等技术手段，推动资源回收与环卫收运系统的“两网融合”，建立起“互联网+垃圾分类+资源回收”的全链条管理平台；或借助智能机器人的应用，促进垃圾收运作业水平向精细化、品质化和标准化不断发展。

智能生活让生活更美好，体现在点滴的细节中，实现于微末的变化里。生活垃圾分类虽是一件小事，却可以带来校园生活的新面貌与新气象，相信随着高校生活垃圾分类管理的日趋完善，这座城市也会在一座座美丽校园的映衬下愈发光彩动人。（毛梓铭）